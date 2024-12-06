中山美穗逝世震驚兩岸影迷　微博熱搜登頂　8年前瞞片商秘訪台灣

日本放送協會（NHK）及朝日電視台等12月6日報道，日本女星中山美穗在東京家中離世，終年54歲。中山美穗為經典愛情電影《情書》女主角，除了日本影迷外，也陪伴了兩岸三地一代人的成長，故其死訊快速在華語圈引起熱議，「情書女主中山美穗去世」登上微博熱搜榜第一位，網民紛紛留言悼念。另有媒體翻出中山8年前為《情書》秘密訪台，連片商都不知情的往事。



「情書女主中山美穗去世」於14時39分在微博熱搜榜登頂，截至約15時，話題閱讀量1751.4萬，討論量9045。同樣登上熱搜榜的還有「中山美穗在浴缸中去世」、「情書」。

「情書女主中山美穗去世」於14時39分在微博熱搜榜登頂。（微博）

網民紛紛留言悼念，由於事發突然，不少人表示不敢相信，並盼望得知中山的具體死因。

網民留言摘錄：

到了看《情書》季節，她卻走了

還記得那年的情書，那年的雪

我的上世紀日影白月光

情書啊，我最愛的電影的女主啊，一路走好

因為一個女孩兒我這幾個月連看了十幾遍情書，看到這個消息真的好突然

藤井樹去見藤井樹了

又是自宅……太年輕了，才54呀，希望盡快知道後續調查結果

時間不留人，再美的生命都會逝去

一段段青春的印記，永遠留在了過去

會永遠記住雪中行走，抬頭仰望雪花飄落你的模樣

這次真的是死亡與告別了，今晚帶著博子的心情，再刷一遍情書，和藤井樹告別吧



《情書》劇照

台灣方面，同樣大量網民對中山美穗的離去表示不捨。另有媒體翻出中山8年前為《情書》秘密訪台，連片商都不知情的往事。

中山美穗8年前為《情書》秘密訪台。（IG）

中山美穗8年前為《情書》秘密訪台。（IG）

報道指，中山美穗2016年因《情書》20周年在台重新上映，曾經悄悄到台灣旅遊，一連在社交平台上發布3張人在台北戲院《情書》背板前的照片，引起全台粉絲轟動，激動直呼「想要捕獲捕獲野生女神」。

該趟旅程也是她出道以來首度訪台，當時連片商都不知道她親自到台支持電影的消息，而中山本人亦親切回應查詢：「你好， 謝謝你的聯絡。讓二十年前的電影可以在今天重新上映，我真的很感謝你們。從得知電影要重新在台灣上映的消息後，讓未曾來過台灣的我，就非常期待這次的旅行。」

中山美穗台灣之行令人印象深刻。（IG）

中山美穗還在回覆中透露，自己此行除了想要好好地享受這部電影外，也想藉此機會多認識台灣這塊土地。她還大曬親民一面，向粉絲喊話，「如果有機會在台北的某處碰到我的話，請記得要出個聲叫我一下哦」。

行而此亦不是中山美穗最後一次台灣之旅，2017年，她又悄悄訪台，搭高鐵南下造訪嘉義介紹美食、到寺廟參拜，並貼心分享嘉義的觀光網站，還大呼「台灣人太棒啦！」

中山美穗2017年又悄悄訪台。（IG）