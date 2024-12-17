福州偵破特大走私珍貴動物案　查扣鸚鵡蛋998枚

據福建福州海警局12月7日通報，該局近期成功偵破一宗特大走私進境珍貴品種鸚鵡蛋的案件，逮捕一名嫌疑人，並查扣走私珍貴品種鸚鵡蛋998枚。



事件追溯至今年7月，福州海警局接獲情報，連江籍男子張某在台灣男子勝哥的指使下，駕駛快艇從高塘碼頭出發，前往高登島附近海域接運鸚鵡蛋，然後經福建沿海非設關地偷運回去，企圖通過孵化後出售給大陸買家。獲悉線索後，海警局立即增強巡邏和管控力度以打擊此類走私行為。

7月16日凌晨，海警執法艇在連江縣東鼓礁附近巡邏時，發現一艘可疑快艇。執法員迅速展開追擊，最終成功攔截該船並進行檢查。檢查中，執法員發現5個塑料保鮮盒內裝有998枚拇指大小的禽蛋，嫌疑人無法提供合法來源證明，涉嫌走私，執法員當即對船舶及貨物進行扣押。

執法人員同飼養員喂養已孵化的鸚鵡。（福建海警局）

在清點過程中，部分蛋已破殼孵化，海警隨即聯繫福州市一家公益養殖場，妥善保存這批鸚鵡蛋及剛孵化的雛鳥。經過妥善處置，孵化出的鸚鵡生長狀況良好，經鑒定其中有兩種屬於《世界自然保護聯盟紅色名錄》的瀕危物種，另有1種為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II所列、1種被世界自然保護聯盟（IUCN）列為近危（NT）物種。

福州海警局執法員介紹道，從走私條件而言，鸚鵡等瀕危野生動物體積大、存活率低，走私成本較高；而鸚鵡蛋作為其衍生物，具有體積小、方便攜帶的特點，與非瀕危野生動物的衍生物沒有區別，更具有隱蔽性高的特點。

該局計劃將孵化出的鸚鵡及待孵化的蛋移交給野生動物保護部門，案件仍在進一步偵辦中。海警部門提醒，目前中國僅允許桃臉牡丹鸚鵡、虎皮鸚鵡和雞尾鸚鵡的自由買賣與飼養，其他鸚鵡屬於重點保護野生動物，購買者需先申請人工繁殖許可證，否則可能觸犯法律。