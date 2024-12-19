南京女搭巴士突遭陌生人脫褲打至滿臉血 司機外賣員出手相救
撰文：林芷瑩
出版：更新：
近日，江蘇南京有女乘客在巴士上突遭一名陌生男子脫褲及毆打，司機陳健見狀立即停車並上前制止，兩名路過的外賣員亦上車協助並幫忙報警。民警已將鬧事男子帶至派出所作進一步調查處理。
事發於12月15日晚上9時15分，南京61路巴士在途經雨花南路安德門大街十字路口時，後車廂傳來女乘客的尖叫聲。閉路電視顯示，一名男子正用玻璃杯猛砸一名女乘客，女生發出痛苦的叫聲，他之後又將對方壓在座位上繼續毆打。
聽到動靜的司機陳健立即靠邊停車，大聲呵斥並衝前拉開該名男子，後者企圖從後門逃跑，陳健便用身體壓住對方，不讓他逃走。
為盡快將男子報送公安機關處理，陳健一邊控制該名情緒失控的男子，一邊提醒女乘客落車報警。驚魂未定的女乘客跑落車後，向來往的幾名路人求救，兩名外賣員見狀主動上車協助陳健並幫忙報警。
期間，該名男子多次試圖擺脫陳健的控制逃跑，但都被死死控制住，直到幾分鐘後，民警趕到現場，陳健才鬆手將他交給民警，並描述事發的全過程。在與男子搏鬥中，陳健更不慎扭傷腰。
女事主交代，她與騷擾毆打她的男子並不相識，對方應該有喝酒，事發時一直試圖拉扯她的褲子。幫忙報警的外賣員稱，當時見到女事主滿臉血，他便上車與司機合力制服手持兇器的男子。
目前，民警已將鬧事男子帶至派出所作進一步調查處理。民警對陳健在危急時刻見義勇為的行為給予高度表揚，巴士公司亦為陳健申報見義勇為。
雜貨店老闆遇害死前指認兇手 現場指紋另指他人 真兇25年後伏法雲南鬥牛變毆鬥大會？ 數十人場上追逐打架 傷者被抬離場｜有片驢肉火燒竟為人肉製成？ 海口殺人案遭網民散播「做成肉餡」謠言阻止狠夫為女網紅送禮物 孕婦遭踢肚至瘀青 警方僅批評教育惹議