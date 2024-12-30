男子攜50枚宋代銅錢闖西九入境香港　內地海關截查：禁止出境文物

據內地海關官方公告，近期，西九龍站海關在出境內地（入境香港）的旅客攜帶物品中查到50枚宋代銅錢。



海關發布影片可見，一名背包的黑衣男子，手拖行李箱過機後，遭海關截查。打開行李箱可見一個個排列整齊的古銅幣，且疑似有鑒定證書。

海關發佈表示，西九龍站海關關員在對出境（入境香港）的旅客及其行李物品進行監管時，發現一名旅客行李箱機檢圖像異常，隨即對其進行開箱檢查。經查驗，發現其行李箱內另有一個金屬手提箱，其中有使用透明塑料盒獨立包裝並貼有「熙寧元寶」「至和通寶」等標簽的疑似北宋古錢幣50枚。後經廣東省文物鑒定站鑒定，確定為宋代銅錢，屬於國家禁止出境的一般文物。

50枚宋代銅錢。

中國海關提醒，根據《中華人民共和國文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。走私文物構成犯罪的，依法追究刑事責任；構成走私行為，尚不構成犯罪的，由海關依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。