2中國女子神戶遭列車撞死　事故細節披露　居民：感覺早晚要出事

據此前報道，日本神戶市1月9日晚上發生列車致命意外，2名女子在平交道內遭列車撞死，警方在現場發現2本中國護照，初步懷疑兩人可能在等待橫過路軌時站錯位置而遇害。



據內媒綜合報道，日本警方調查發現，事故發生前，被撞的兩名女性站在公路和鐵路平交道口已放下的禁止通行護欄處。日本警方推測，兩人或誤以為鐵軌內是「信號燈等待區」。

日本列車司機表示：「我看不到她們，因為她們在鐵路道口的電線桿後面，被電線桿擋住了。」警方將繼續調查當時發生的詳細情況。

發生事故的神戶市垂水區路段，情況覆雜是當地民眾公認的危險地帶。要穿過2條鐵道線，在鐵道與公路之間的「隔離區」等紅綠燈過斑馬線才能抵達對面，事故就發生在這個隔離區內。

2人站在鐵道與公路之間的隔離區內。

報道稱，這個隔離區不僅特別窄還是個斜坡，只有成年人的兩肩那麽寬，若推單車，前輪要進入斑馬線才能放下。因為過於危險，有警告牌寫著禁止小學生穿越這條路，可以走西舞子車站的地下通道，不過有些繞道，需要多走10到15分鐘。

當地居民都知道在這個鐵路線外側，又窄又陡的隔離區等紅綠燈很危險，感覺早晚要出事，但沒想到會是在鐵路線內側發生這麽嚴重的人身事故。根據電車司機的證詞，發生碰撞時，兩人是站在鐵路線區域內，面朝公路方向，應該是等紅綠燈要過馬路。

2名中國女子在日本神戶遭列車撞死。（新京報影片截圖）

對於可能造成事故的理由，報道猜測：



第一，電車經過時的噪音並沒有想像中的那麽大，公路上貨車頻繁經過，車速快，噪音也大，如果戴著耳機的話，很難在更早些的時候發現電車正在靠近。



第二，穿越過鐵道後，要摁下過馬路的專用摁鍵，紅綠燈才能切換。如果安全桿已經放下來，也可以越過這個安全桿，摁下這個摁鍵。但外國遊客的話，可能很難留意到這個設置。



第三，也可能是兩個人一邊說著話一邊走，都未注意到自己還站在鐵路線區域內。



有網民提出了疑問，「為什麽會站護欄內等紅綠燈」「火車來有聲音，都不看嗎？」還有網民表示，事發路口及類似道口存在危險性且有誤導性，「說老實話這個踏切我要是遇到了，也會不自覺地站欄桿里面。」有人建議，最好畫明禁止區域，做好安全指示。

死者姐姐發文求助 望獲事故影片及救援圖片

遇難者分別為24歲的楊某和23歲的張某。有自稱楊某姐姐的網民在社交媒體上發文稱，小姑娘1月初剛考完碩士研究生考試，約好朋友一起出國旅行，也是她人生第一次出國旅遊，卻發生了令全家人最難以接受的事情。

該網民稱，家人想知道當天的事故監控影片和救援情況，懇請各位在日本的留學生和華人提供給她，感謝大家的幫忙。