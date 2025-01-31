四川男孩鞭炮「炸屎」引爆化糞池　林肯翻車、奧迪LEXUS全遭殃

四川內江市資中縣發生一宗驚人事故，一名男孩將鞭炮丟入停車場內的井蓋，意外引爆井內沼氣，造成劇烈爆炸。一輛林肯SUV當場被氣浪掀翻，數輛豪車亦受損，所幸無人員傷亡。



綜合《央視》等內媒報道，事故發生於1月30日下午，地點位於資中縣水南鎮春嵐北路的中鐵停車場，鄰近維也納酒店。從網傳影片可見，停車場地面被炸出一個巨大坑洞，井蓋被氣浪掀飛，露出黑洞。一輛停在現場的林肯SUV被震飛至空中，旋轉半圈後四輪朝天落地，另一輛奧迪A8後照鏡損毀，LEXUS車門嚴重受損，還有多輛車輕微擦傷。

監視器畫面顯示，事發前，一名約10歲的男孩在車輛間燃放鞭炮，隨後將鞭炮丟入井蓋內後迅速跑離。不久後，地面竄出紅色火焰與白煙，隨即發生爆炸，黑色泥漿被炸飛數公尺高，林肯SUV更被強烈氣浪掀翻，場面駭人。

事故發生後，現場即刻被封鎖，受損車輛已移出停車場，爆炸區域圍上警戒線，吊車進行作業。雖然無人傷亡，但因受損車輛價值不菲，維修費用預估高達數十萬元（人民幣，下同），加上停車場路面損壞、地下管道受影響，整體損失可能接近百萬。

針對爆炸原因，專家分析指出，井內可能是化糞池或雨水井，由於沼氣長期積聚，遇上明火即可能引發強烈爆炸。類似事件曾發生於1月27日，重慶大足區一名女孩在井蓋上燃放鞭炮，導致井內沼氣燃爆，被炸飛至空中，所幸送醫後無生命危險。