未按規定開燈遭破門？山西商戶被強制亮燈　當局致歉認執法粗暴

山西大同古城近日發生一宗「破門亮燈」事件，當地執法人員因商戶未按要求亮燈，深夜撬鎖進店並強制開燈，監控畫面曝光後引發輿論關注。2月7日，平城區古城街道辦事處發布致歉信，承認工作方法失當，對城市形象造成負面影響，並向社會各界致歉。



街道辦認做法失當 致歉信稱「服務意識淡薄」

內媒《大皖新聞》報道，2月3日晚上23時21分左右，監控畫面顯示，當地一店鋪門外聚集多名人員，其中幾名身穿消防制服的工作人員撬開店門，隨後有多名身穿「平城綜合執法」字樣制服的工作人員進入店內。

錄像截圖。（大皖新聞）

事發後，2月7日，古城街道辦事處發表公開致歉信，稱「破門亮燈」事件引發熱議，佔用大量社會資源，對此深感歉意。致歉信表示，此事件表面上因溝通不暢導致誤會，實際上暴露出當局在工作方式上過於簡單粗暴，服務意識淡薄，導致「工作偏失，對城市形象造成極大負面影響」。

街道辦承諾將以此為鑑，改進管理方式、轉變工作作風，確保類似事件不再發生，並誠懇接受上級處理及社會監督。

亮燈倡議書：商戶須通宵開燈至天亮

報道介紹，根據1月27日大同市平城區古城街道辦事處鼓樓社區發布的《古城亮化倡議書》，1月27日（臘月二十八）至2月12日（正月十五），每天18時至次日凌晨6時，商戶須保持店內燈光充足，並確保門頭招牌、LED屏及燈籠等亮燈至天亮。