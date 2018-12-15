【二月河逝世】金庸曾自愧清史研究不及對方　盛讚是「凌大俠」

內地著名作家二月河周六（15日）凌晨因急性心力衰竭在北京病逝，終年73歲。二月河以其「帝王系列」長篇歷史小說而聞名，代表作有《康熙大帝》、《雍正皇帝》及《乾隆皇帝》，不少更被改編成電視劇，深入民心。 同樣以小說作品為人所熟知，已故香港著名武俠小說家金庸與二月河頗有淵源。金庸在深圳與二月河見面時曾即場表示非常喜歡二月河的作品，又自愧對清代歷史的研究不及對方。

深圳市政府在2005年12月曾經推行「全民讀書月」活動，邀得金庸和二月河參加「在歷史的天空下－南北二俠金庸、二月河深圳對話」，造就時年60歲的二月河與81歲的金庸首度見面，成為一時文壇佳話。

在2005年，時年60歲的二月河與81歲的金庸首度見面，成為一時文壇佳話。（視覺中國）

在對話會上，二月河以「前100年沒有出現金庸，再過100年上帝也不可能再賜我們一個金庸」，來形容金庸的文學成就無出其右，「這是一種機遇，是天、人、地互相感應，才能出這樣的作品、這樣的人」。金庸則大讚二月河的《雍正皇帝》最吸引他和受感動，因為中國以往對於雍正帝的評價不佳，相關的小說都會將其歸類為負面角色。但二月河能根據史實，首次在小說中將雍正列為正面角色，並從此改變其他人對雍正的看法。

金庸又稱二月河的形象與武俠小說中來自北方的角色十分相似，例如有《天龍八部》中的喬峰，個性豪爽、健談、風趣，願意與二月河成為好朋友。金庸更自言外界稱其是「金大俠」、「查大俠」是萬不敢當，但他卻他稱二月河是「凌大俠」（二月河本名為凌解放）。

（綜合報道）