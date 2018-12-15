【國家一級保護動物】疑遇盜獵被捕獸夾夾斷腳　遼寧金雕將裝義肢

遼寧大連日前有一隻國家一級保護動物金雕遇險，右肢被捕獸夾活生生夾斷。有義工發現後連夜驅車400多公里，將金雕送到位於瀋陽理工大學的瀋陽猛禽救助中心進行救治。 由於金雕傷勢嚴重，斷肢重新無法接駁，救助中心打算為其安裝3D打印的義肢，但有專家坦言情況不樂觀，金雕最終仍有可能會因傷殘而喪命。

金雕被發現時，右肢被捕獸夾夾住。（澎湃新聞）

據義工鞏女士表示，事發周三（12日）下午2時許，大連市李家莊有村民在雪堆中發現一隻不停掙扎的大鳥，其右腳被捕獸夾夾住。村民不知實情，將大鳥交予希望「加餸」的鄰居。鞏女士在網上看到消息後諮詢專家，得知該隻大鳥原來是國家一級保護動物金雕，且應已受傷有一段時間，故才會被人發現並撿回家。在正常情況下，位居食物鏈頂層的金雕是不太可能會被人捕獲。

鞏女士隨後通知村民並領回金雕，由於金雕的右腳被發現後一直都被捕獸夾夾住，擾攘多天後已經完全折斷脫落。鞏女士在周四（13日）凌晨4時許接收金雕，立即星夜兼程將其送到救助中心。

金雕右肢完全被夾斷。（澎湃新聞）

救助中心主任王唯彥指，從傷口的情況來看，金雕已受傷3至5天，斷肢無法接駁，且由於傷勢嚴重，其體重只有正常個體的一半，十分虛弱。中心打算在金雕身體恢復後，為其安裝以樹脂和金屬混合材料製成的3D打印義肢。但大學生態研究室主任周海翔坦言情況不樂觀，他以前曾救助過一隻傷勢較輕的金雕，為其安裝義肢，但最終金雕仍會因禽掌炎死亡。周海翔解釋，已斷肢的金雕無法抬起另一隻腳，用鳥喙來清理腳掌，故很容易會患上禽掌炎。此外，即使能安裝義肢，金雕在捕食時亦有可能會被干擾，故最終是否為該隻金雕安裝義肢，仍有待進一步討論。

另一方面，事發地所屬金普新區農業局林業服務中心野生動植物保護站，將於下周初派人赴現場調查，釐清事件是否涉及盜獵，事實上，該村附近曾發生過盜獵及倒賣猛禽的案件。有野生動物保護專家亦判斷，夾斷金雕的捕獸夾應是盜獵者捕鳥專用的「踩盤夾」，以往曾多次在盜獵案件中被查獲，如果是捕鼠夾應體積更細小且更簡易操作，「如果是捕鼠夾，夾子的強度沒那麼大，且無鎖死裝置，人們徒手就可掰開。但踩盤夾有鎖死裝置，需要先解鎖，才可以打開。

（澎湃新聞）