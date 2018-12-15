【王牌情報組織】「西城大媽」要午休　官方：或吸納白領填補真空

美國有中央情報局、英國有軍情六處，中國除了有國家安全部外，還有赫赫有名的「西城大媽」，與「朝陽群眾」、「海淀網友」和「豐台勸導隊」合稱北京四大神秘情報組織。 據內地傳媒報道，「西城大媽」可能不再只是大媽，西城區社會治安綜合治理辦公室表示，為補充大媽們午休時的真空期，未來或會吸納白領階層，讓她們換上制服趁午休時巡邏。

目前註冊的「西城大媽」已有超過8萬人。（視覺中國）

西城綜治辦在周五（14日）舉行大會，表彰一批「西城大媽」，讚揚她們在社區應急防火、為老服務、鄰里守望、環境保護等方面發揮重要作用。未來，西城區更計劃利用疏解騰退的空地，設立「西城大媽」展館，展示大媽們的風采。

據了解，目前註冊的「西城大媽」已有超過8萬人，但大部分人中午都習慣會午休，令午間的巡邏出現真空期。相關負責人表示，區內重要街道商廈林立，在其中工作的白領不少都是中共黨員，「如果能夠把中午遛彎的時間用來巡邏，既可以填補空白，又可以完成黨員回社區報到的任務，一舉兩得」。

警察與「西城大媽」一同巡邏，維持治安。（視覺中國）

資料顯示，西城區自2015年起設立「西城大媽」，發展至今已有超過10萬人參與群防群治，提供了3萬多條各類違法犯罪情報線索，協助公安機關擒獲6000多名犯罪疑犯。

（北京晚報）