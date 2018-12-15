早前河南許昌法院完成調解一宗索償案，事緣兩年前7名00後河南許昌某職業學院學生在宿舍喝酒，次日其中一名學生昏迷不醒，隨後被醫院診斷為脊髓炎及高位截癱，患者家屬向其同窗酒友索償20多萬元（人民幣．下同）未果。 據知「高位截癱」意指第二胸椎以上的脊髓病變，一般症狀為四肢癱瘓。

河南宿生醉酒後癱瘓，法院「不排除」飲酒肇禍判同窗酒友賠20多萬。（視覺中國）

據內地「大河網」12月15日報道，遭遇不幸的小亮（化名）出生於2001年，是許昌某職業學院學生。 2016年10月某天，小偉（化名）等6名同學從學校超市購買白酒和花生之類零食，相約在宿舍一起喝酒。小亮當時住在斜對面，剛好來到該宿舍借熱水淥公仔麵吃，並獲邀一起喝酒至深夜，其間沒有人勸酒。小亮醉酒後被同學們送回宿舍，安置在其床鋪上休息，室友在一旁照看。

次日上午，小亮昏迷不醒，隨即被送院急救，輾轉求醫後確診患脊髓炎及高位截癱，共計住院1年多，花去醫療費40多萬元（人民幣．下同），其中醫療保險統籌報銷10多萬元，學校墊付10多萬元。

法官：鑒定機構沒法確認傷殘原因

報道指，法官承認，鑒定機構沒有能力去確認小亮的傷殘原因，但「不排除」與飲用白酒「有一定因果關係」，因此判各方承擔賠償責任：小亮本人擔15%的責任；事發全程學校並未覺察，屬未盡監管責任，需承擔65%的責任，折合共計80多萬元；超市則違反《未成年人保護法》，未對難以判明年齡的顧客，要求出示身份證，被判承擔5%的責任，折合約6.7萬多元。

報道又指，當時小偉等6名同學被判承擔15%的「連帶賠償責任」，折合約20多萬元。不過超市和6名學生遲遲不予履行，小亮的父母向法院申請強制執行。近日經許昌市魏都區人民法院派員勸導，指「無論於情於法，你們（學生和超市）都需要承擔這個責任」，各方最終表示願意支付賠償。