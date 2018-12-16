揭內地五星酒店清潔亂象　微博網紅「花總丟了金箍棒」收致命恐嚇

上月揭發內地多家五星級酒店清潔亂象的微博網紅「花總丟了金箍棒」（下簡稱「花總」），疑似因事件惹麻煩上身，近日收到致命恐嚇，對方叫他「等死吧」、又說有老板「要找黑社會弄他」。 而在稍早前，花總的個人資料被洩露到網上，懷疑有涉事酒店為求報復惡意曝光。對此，花聰已委託律師向涉事酒店發出律師信，又在網上「重金懸賞」洩露其身份信息的源頭。

微博網紅「花總丟了金箍棒」收致命恐嚇。（微博）

「花總」昨（15日）晚在微博發布一張聊天紀錄截圖，當中顯示他受到不明人士的致命恐嚇，對方揚言「你等死吧」，又說會「找到你並殺死你」，稱花總在酒店界名聲臭，「XXX老板當初要找黑社會弄你你知不知道」。

花總在帖文中寫道，「請問這個夠不夠報警門檻？」同時標籤了北京市公安局官方微博「平安北京」。 ​​​對此，「平安北京」在帖文下回應道，如果遇到網絡威脅，可向所在地公安機關報警，同時也可以向平台舉報該用戶，唯並未回應會否主動介入事件調查。

個人資料外洩 涉事酒店不願配合調查

而在稍早前，花總的護照等個人資料被洩露到網上，在不同酒店工作人員之間的微信群流傳。他發帖文指，其護照資料和容貌被打印出來貼在海南某酒店的辦公室，似是用以讓工作人員「警惕」。

針對個人資料外洩，花總表示懸賞人民幣10萬元徵集有效線索與證據，尋找洩露身份信息的源頭，對提供線索者身份保密。曾經參與傳播身份信息的，只要主動聯繫其代表律師周兆成，配合指認上游洩密者，即不做追究並保密。「我要找的是源頭肇事者，不想和其他人結怨，不願配合的涉事人員及酒店，律師也有很多時間、方法陪您講道理。」

他又發帖文道，已分別聯繫上海新虹橋希爾頓花園酒店、無錫太湖新澤假日酒店等各家酒店，表達妥善解決的善意和誠意，要求非法獲得、傳播身份信息的相關人員說明情況，但對方都不願配合。目前委託律師向兩家涉事酒店發出律師函，要求酒店徹底追查洩露他個人信息的源頭。

律師：其個人資料受歐盟條例保障

周兆成認為，涉事希爾頓國際酒店集團（HI）以及洲際酒店集團(IHG)總部均設於英國，洩露花總信息的兩家國內酒店的住戶也來自於全球。歐盟《一般數據保護條例》（General Data Protection Regulation，簡稱「GDPR」）規定，即使域外企業在歐盟未設任何機構，但只要存在收集、持有或處理歐盟國家公民及住民的數據，就受到GDPR約束，而「花總」符合上述條件。

另有內地律師指出，花總洩露的信息是護照，而非國內通用的身份證。如果花總住過歐洲的希爾頓酒店，並有理由認為其信息是從歐洲洩露到國內的，該案也有可能受到GDPR的管轄。但這之前，花總需要向有關的數據保護機構投訴，然後才有機會提起訴訟。

短片揭內地五星酒店清潔亂象。比如，上海四季酒店的清潔人員用同一塊海綿來清潔浴室、洗手盤及杯具，且在不同客房中重覆使用，不會消毒更換。（影片截圖）

發短片揭內地五星酒店清潔亂象

早前報道，花總上月曾在網上上發布一段名為「杯子的秘密」的短片，內容是其入住各間五星級酒店期間，在客房洗手間內設置一個隱蔽攝錄鏡頭，拍攝清潔人員的工作情況，重點對象是客房中的杯子。短片中清晰可見，各間酒店的清潔人員均有用一條骯髒的抹布、海綿或住客用過的浴巾，來清潔杯子、洗手盤、鏡子、坐廁等，情況普遍存在。影片一出，即引起各界嘩然。

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