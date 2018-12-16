【差別對待】網民假扮外國人退ofo押金　獲高速處理還收到道歉信

內地共享單車熱潮冷卻，多家企業相繼倒閉之餘，亦有不少網民反映申請退還押金困難。俗稱「小黃車」的ofo，早前就被揭申請退押金需要超過一個月的時間才能成功。 不過，近日卻有一位網民假扮旅華外國人向ofo申請退押金，獲高速處理之餘更收到道歉信，引起不少討論。

微博網民「zjt93」假裝外國人向共享單車公司ofo申請退還押金。（網上圖片）

內地一直有傳聞，外國人在中國向公安報警求助，往往能得到高度重視。尤其是手機、錢包失竊等小型案件，中國人報警往往無疾而終，外國人報警卻能在幾天內找回失物。近日，微博網民「zjt93」就從這傳聞取得「靈感」，決定假裝外國人向共享單車公司ofo申請退還押金。

「zjt93」假裝自己是一個來自美國加州、在中國生活了兩三年、中文不太好、做事喜歡上綱上線的外國人，並以「Refund now！」（請立即退款）為題，向ofo寫投訴郵件，稱自己已經申請退押金一個月卻未獲回應，要求對方立即將款項退還到支付寶帳戶，否則將會考慮提控。

多位網民反映，向ofo申請退還押金，需要等待超過一個月。（視覺中國）

翌日便獲退還押金

該網民表示，自己本來只抱著「試試看」的心態，沒想到ofo翌日（14日）便向他退還押金，還附上一封道歉信，表示對他造成不便感到抱歉，希望對於諒解。

中國用戶退押金要等待一個月，外國用戶就能迅速退款？ofo這種區別對待引起網民的廣泛討論。該網民將上述經歷發布在微博後，「#假裝外國人ofo秒退押金#」 也迅速登上微博熱搜，有人直言是中國人「奴性重」，有人批評ofo「祟洋媚外」。

激起廣泛爭議後，「zjt93」發文指，ofo的回應一開始讓他感到不太舒服，但認為公眾對其責難也應該在合理範圍內，不應該把怒火上升到更高層次，如人民素質、奴性等。

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