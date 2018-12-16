遭家暴31載　湖南女忍無可忍砍死丈夫被判囚8年　女兒對她表諒解

2017年9月14日凌晨，52歲的湖南女子劉蓉（化名）拿起刀砍下了丈夫劉強（化名）的雙足，最終她的丈夫失血過多死亡。日前，劉蓉因犯故意傷害罪，被湖南常德市漢壽縣人民法院判處有期徒刑8年。 雖然殺害了丈夫，但出人意料的是，她的女兒卻對其行為表示諒解。原來，劉蓉常年遭到丈夫毆打辱罵，而近年丈夫出軌後更是變本加厲，動輒因為小事毆打她。

劉蓉和丈夫結婚31年來，一直遭到毆打。（示意圖/網絡圖片）

2017年9月11日19時許，劉強藉口劉蓉跳廣場舞對其實施追打，劉蓉為躲避丈夫毆打向公安機關報警，雖經民警調解，劉強仍在家中毆打劉蓉。9月13日18時許，劉強回到家中，又以劉蓉跳廣場舞為由，將其打罵後外出。

次日凌晨3時許，劉強回家後再次辱駡、毆打熟睡中的劉蓉，並將其踹下床。劉蓉無奈，只得進入另一房間休息。但劉強仍不依不饒，繼續打罵劉蓉，後被小女兒劉芳（化名）勸開。

劉蓉見丈夫常年對自己實施家暴，認為唯有將他的腳砍掉，才能避免自己再次被毆打。凌晨4時許，劉蓉拿了一把砍刀，趁丈夫熟睡之機，持刀猛砍其足部，致使劉強雙腳離斷，期間她還持刀趕走了前來勸架的女兒。

最終，劉強因動脈血管斷裂，引起失血性休克死亡。

劉蓉說，她沒想砍死劉強，只想給他一點教訓和懲罰。但期間的一段爭吵讓劉蓉徹底失去了理智。「我問他為什麼要這麼對我，我跟他生了兩個女兒。劉強說他不要我了，鳳某會跟他生個兒子，還說我打都打不走。」劉蓉說。

鳳某是劉強的情人。劉蓉說，「以前想過離婚，但他要我淨身出戶，一分錢都不分給我，為了女兒應得的財產，我也只能忍著，一直僵著不肯離婚。」

劉強弟弟稱，哥哥劉強和嫂子劉蓉從1986年結婚開始關係就不好，「哥哥常年打嫂子，我都看到過多次」。

常德市漢壽縣人民法院。（網絡圖片）

網民評論：

「（家暴）已經超出忍受範圍了，心理傷害太嚴重了。要是那個男人知道自己會是這樣的結果，他還會這樣家暴嗎？」 「家暴不是什麼人品道德問題，是犯罪，長期的肉體和精神的折磨，虐待。」 「不要欺人太甚，兔子急了也咬人。」 「家暴不是小事更不是家事，很多人報警的結果是更加變本加厲的挨打受虐……政府不下大力度去管只能是這個結局。」

案發前，劉強在漢壽縣龍陽鎮護城社區工作，劉蓉在漢壽縣金灣超市上班。

小女兒劉芳稱，母親因為被父親家暴，以前曾去縣裡的婦聯告狀，「但我爸認為我媽敗壞他的名聲」。

日前，劉蓉因犯故意傷害罪，被常德市漢壽縣人民法院判處有期徒刑8年。

（瀟湘晨報）