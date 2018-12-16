大學死黨只封6.66元人情　新郎在對方擺酒時封10元人情報復

重慶一名男子近日分享了他今年擺酒時的惡夢：他好心邀請一眾大學時代的死黨出席婚宴，還在婚宴前一晚的單身派對上請大家大吃大喝，沒想到一個昔日死黨竟只給他6.66元（人民幣，下同）的人情。 其後大家還發現，這名死黨在出席不同婚宴時都只會給6.66元的人情。大家為了報復，於是在他擺酒時也只給10元人情「回禮」。

楊先生近日分享了他今年擺酒時的惡夢：一個昔日死黨竟只給他6.66元的人情。圖為二人的對話截圖，顯示這名死黨向楊先生發送微信紅包的紀錄。（網絡圖片）

28歲的楊先生描述，他在今年5月初擺婚宴，當時來了很多平時不見的朋友，包括讀大學時住同一間宿舍的幾個室友。在婚禮前一天晚上，楊先生帶著這些往日的死黨到酒店吃飯，結帳時發現8個人竟然喝了4瓶五糧液。

吃過飯回家後，楊先生的手機收到了其中一個室友李先生發來的微信紅包，上面還備註著「新婚快樂」，帶著醉意的楊先生回了句「謝謝兄弟」後拆開了紅包，沒想到只有6.66元。楊先生當時還以為是朋友酒後的惡作劇，但直到第二天婚禮結束後，他檢查禮單時也找不到楊先生的名字，才知道對方是認真的。他形容，朋友們大老遠跑來，他給朋友訂的都是五星級酒店，沒想到有人只給6.66元的人情，「說實話我確實有點接受不了」。

李先生向楊先生發送6.66元人情的紀錄。（網絡圖片）

酒後吐真言 發現原來受害者不只一人

至11月底，李先生邀請了楊先生在12月初去成都參加他的婚禮。楊先生起初有點猶豫，但最後決定還是去了。在婚禮前一晚，依舊是一眾大學時代死黨的聚會。當大家喝多了的時候，都沒有顧忌地把心裏話說了出口，這時候大家才發現李先生不僅僅在楊先生的婚禮上給6.66元人情，在其他幾個死黨結婚時也都只給了6.66元。李先生更在楊先生的婚禮結束時，順帶拿走了桌上的兩包中華煙。

當李先生的真面目被揭穿後，最終楊先生和一眾死黨當晚都只給李先生發了10元紅包。他們第二天一大早都走了，沒有再去參加他的婚禮。

（《上游新聞》）