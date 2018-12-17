陝西女參團遊日本被要求交5萬保證金　旅行社：跑路的太多

報旅行團去日本旅行，居然還要向旅行社交5萬元「保證金」？在陝西西安，近日就有一名未婚女子遇到這種經歷。 涉事旅行社的行為被質疑違規。對此，旅行社總經理表示，入境日本以後「跑路」的人太多，為了保障自身才會出此下策。

日本是內地旅行出國旅行一大主要目的地。（視覺中國）

事件發生於今年9月下旬，65歲的桑女士來到陝西中旅假日旅遊有限責任公司，報名10月底的旅行團，與其外甥女一同赴日旅行。旅行社稱，其外甥女是30歲以下未婚，怕留到日本找伴侶，必須交5萬元（人民幣，下同）保證金，又說轉帳到旅行社公司帳號太慢，要求她交現金。

從日本旅遊回來後，桑女士多次催問旅行社退還保證金，卻不斷被推托，對方於11月初說日本駐華大使館很忙，他們將派人去北京辦理銷簽，辦好了才能退；12月初又說管財務的人住院，暫時無法退款。根據她與旅行社簽訂的「歸國質保金責任擔保書」，銷簽過程正常為20個工作日左右，桑女士懷疑受騙，逐向當地傳媒揭發事件。

退還保證金一拖再拖

桑女士在記者陪同下到該旅行社咨詢。旅行社的王姓總經理稱，財務人員因心臟病住院，12月31日才能退款。被問到去日本旅遊為何需要收保證金時，王總經理回答，去日本「跑路」的未婚女青年太多，他們吃了太多虧，要為自己留點後路。

西安市旅遊發展委員會一工作人員表示，國家並不建議旅行社收取保證金，而去日本有簽證就可以，不需要保證金。目前，桑女士已向當地工商部門投訴。

中國人入境日本後非法滯留事件時有發生，此前北海道警方自上月底起接連拘捕10多名涉嫌非法滯留做「黑工」的中國人，同一個地盤更有多達40多名中國人失蹤。

（華商報）