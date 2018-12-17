【自私精】陸港3韓迷買機票追星再落機退票　累同機乘客重新安檢

為了追星，韓迷可以去到幾盡？上周六（15日），就有3名來自大陸和本港的韓迷，先購買和偶像同一班機的機票，在與偶像拍照後，又立刻要求下機並全額退票，最終連累同機逾300名乘客需同時落機，重新接受安全檢查。

《韓國時報》在新聞標題中直接使用「idiot」（白痴）來形容這3人。（韓國時報）

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14日晚，一年一度的Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）在香港舉行，現場不僅來了眾多明星，Fans也紛紛到場為偶像助陣。據《韓國時報》（The Korea Times）報道，有3名20多歲左右的韓迷，包括2名大陸人和1名香港人，為近距離看到自己的韓國K-pop偶像，分別購買大韓航空次日（15日）從香港飛往首爾班機的1張頭等艙、1張商務艙和1張經濟艙機票，與他們的偶像同機。

報道稱，3人是一個韓國偶像團體的粉絲，在飛機上帶著偶像的標語牌和海報，見到偶像後，儘管空中服務員一再制止，他們還是撲上去圍住偶像的座位，並與偶像拍照。在飛機馬上要起飛時，他們卻突然要求下機，並且要求機票退款。

涉2名大陸人和1名香港人

報道指，當時機上載有360人，根據航空規定，那怕有一人在起飛前落機，出於安全考慮，飛機上的所有乘客都要一同落機重新經過安檢。儘管空中服務員多次提醒，這3人還是執意要求落飛機，這使得機上的300多名乘客不得不全部下飛機，重新接受安全檢查，航班為此延誤1個多小時才起飛。

報道說，這3人最終獲得全額退款。大韓航空事後向香港警方報案，要求調查3人，但香港警方以沒有人受害為由拒絕。

《韓國時報》並未提及涉事的是那個韓國偶像團體，也沒有提到3人的性別。值得一提的是，報道的新聞標題直接使用「Idiot」（白痴）來形容這3人。

事件引起不少內地網民討論，大多批評3人的行為自私「丟人」：

丟人！應限制出境！ 丟人丟到國外。 太自私了，可以拒絕承認是中國人嗎？ 航空公司服務什麼時候那麼好了？ 登機了還能退票？

（韓國時報）