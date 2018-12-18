【台獨麵包風波】吳寶春缺席上海店開張　顧客：好吃比政治重要

有「台灣之光」之稱的麵包師傅吳寶春，其首家大陸分店近日在上海試營業，卻被大陸網民翻出他昔日的言論：「中國市場雖然大，但十三億不能代表全世界，只想把全世界帶來台灣」，直指他賣「台獨麵包」，甚至掀起了抵制風波。 吳寶春的上海店18日（周二）正式開業，吳寶春卻未出席開幕典禮。負責該店營運的代表則表示，事件對門店營運基本沒有任何影響，吳寶春在上海的第二家門店預計在明年3月開業。

吳寶春（左）早前在高雄候任市長韓國瑜（右）陪伴下舉行記者會，為事件撲火。（聯合新聞網）

吳寶春的上海分店試業時，不少大陸網民在大陸版Openrice「大眾點評」上給予低分，甚至做出惡搞菜單，稱其店中所賣都是「台獨麵包」。吳寶春在12月10日在Facebook上發表澄清聲明，稱「我是中國台灣人，撐九二共識」。不過這番澄清卻又令台灣網友不滿意，台灣輿論稱他是為了錢而放棄尊嚴。11日吳寶春又在高雄候任市長韓國瑜陪伴下舉行記者會，為事件撲火。

吳寶春的上海店18日正式開業，吳寶春卻未出席開幕典禮。（聯合新聞網）

負責吳寶春海外市場營運的旭春（上海）餐飲管理有限公司總經理鄒文羽強調，事件對吳寶春的上海店基本沒有任何影響，過去幾天的試業情況比預期中要好，大陸消費者非常理性，也非常支持吳寶春在上海開店。對於吳寶春未親自出席開幕典禮，他僅表示主要是吳寶春本身行程十分忙碌。

一名第二次來買麵包的顧客被問及吳寶春「被台獨」事件時，他說：「麵包好吃比政治重要，沒事的。」

（聯合新聞網）