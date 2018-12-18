【誕辰200周年】bilibili網站將推馬克思動畫　網民：為啥這麽帥

今年為德國哲學家、「共產主義之父」馬克思（Karl Marx）誕辰200周年，繼中方今年5月高調進行紀念後， 內地動畫網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）近日宣布，即將推出新主旋律動畫《領風者》，講述馬克思的一生。 不過值得留意的是，bilibili今年7月曾因被指內容低俗，而遭當局要求多個應用程式平台下架。

內地動畫網站bilibili宣布，即將推出新主旋律動畫《領風者》，講述馬克思的一生。（網上圖片）

據官方介紹，一連7集的《領風者》主要講述馬克思的一生，當中包括他與妻子「燕妮不顧眾人反對的愛情」、與另一共產主義創始人恩格斯「差點錯過的友情」，以及馬克思對「無產階級革命的貢獻、他偉人的一面，和他常人的一面」，不過其正式開播時間目前仍未定。

據《領風者》的海報顯示，動畫內馬克思有別於傳統滿臉鬍鬚的形象，不但相對眉清目秀，而且身型修長，帶有日式動漫的風格。當中亦有提到《領風者》的出品方為中央馬克思主義理論研究和建設工程辦公室、內蒙古自治區黨委宣傳部、內蒙古電影集團；學術支持方為中國社會科學院，另外共青團中央宣傳部、官媒人民網亦有參與合作。

據早前報道，bilibili今年7月曾遭官媒央視點名批評內容低俗，其後更在國內多個應用程式平台上遭到下架。bilibili當時指，曾被國家多個部門約談並遭處罰，以及需要對網站進行整改。

網民熱議：