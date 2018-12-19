病人追問病情　湖南醫生不耐煩：你百度一下

「有咩唔識查下百度就識嫁啦！」，湖南婁底新化縣一名公立醫院醫生，被發現在面對病人查詢病情時竟惡言相向，院方事後解釋是病人家屬語氣太重，咄咄逼人，令醫生不耐煩，目前已對涉事醫生批評教育，後者主動承認錯誤並有道歉。

院方解釋當時正有不少病人前來求診。（影片截圖）

醫生被咄咄逼人後感到不耐煩，退避到其他房間。（影片截圖）

從網上片段所見，當時有一名女病人在醫院做完檢查後，向正在為其他病人問診的醫生查詢病情。醫生起初稱問題不大，惟就在病人及家屬繼續追問後，醫生竟不耐煩表示「你百度一下就懂了，很多人都是百度，知道嗎」，其後更大力關門，拒絕見人。

院方在通報中說明，事發周日（16日）下午3時許，病人陽某帶同超聲波檢查報告到醫院向醫生劉某求診，「當時病人比較多，其中兩個貧困戶說看門診也要先看病後交費」。劉某看了陽某的報告後並簡單解釋情況，「沒事，就是個小葉增生，觀察就行了」，然後就開始為下一名病人問診。

涉事的新化縣人民醫院是當地一間公立醫院。（資料圖片）

通報指，陪同陽某前來求診的家屬聞言後就開始質問劉某何謂小葉增生，「其中一個語氣比較重，劉某聽到這種語氣有點不舒服」，結果就發生片段中引起爭議的那一幕。通報又提到，在陽某家屬咄咄逼人下，劉某無法繼續為其他病人看病，只好暫時退避到其他房間，數分鐘後有更多病人前來求診始重新現身，「據在場人員介紹，劉某在患者陽某陪同人員的質問下，對甚麼是小葉增生作了解釋，並道了歉」。

通報在最後表示，院方已對劉某批評教育，未來將進一步加強管理，杜絕此類現象再次發生，劉某則亦主動承認錯誤，自我檢討。

（綜合報道）