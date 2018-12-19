【樂極生悲】陝四人喬遷新居前中毒死：車內燒炭等「搬家吉時」

陝西安康一村落近日發生一宗4人意外死亡事故，經警方調查核實，死者包括夏家3人和一名司機，他們均因一氧化碳中毒身亡。 據了解，夏家為了喬遷新居，特地找人算卦，選在當日6時的「良辰吉時」搬入新家，無奈清晨5點就抵達新家門口，才在車中等待。而搬家時帶火盆燒炭則是當地民俗，寓意「日子紅紅火火」。

陝西一家三口與司機在車內燒炭中毒身亡，竟是為了等待搬家吉時。（示意圖／網絡）

12月17日上午，陝西省安康平利縣的獅坪村發生一宗4人意外死亡事故，4人皆因一氧化碳中毒身亡。一位知情人介紹稱，當天住在山上的夏家準備搬入位於獅坪村五組的新房，夫妻二人和兒子租借了一輛農夫車，清晨5點載着生活用品抵達新房門口。他們此前已請人幫忙看過風水，得知搬入新房的吉時是早上6點到8點，因此夏家人和司機袁某就在車中等待，而事故正是在他們等待搬入新屋的過程中發生。

知情人士稱，在陝南地區，搬家時都要帶一個火盆，意味着日子紅紅火火。罹難的1家3口，在去新家的途中亦按照習俗將火盆放在車內。當日清晨6點左右，其他鄰居搬家時還要求司機袁某挪動車輛，當時並未發現異常，直到8點多，鄰居仍不見夏家搬入新屋，便打開車門，發現車上4人已經昏迷。

經警方調查核實，夏家3人和司機均為八仙鎮烏藥山村村民，在車窗緊閉的農夫車內休息時間過長，因一氧化碳中毒身亡。目前，善後事宜正在有序進行。

（華商報）