【中國漫遊】黑龍江90後做雞司令　雞隻擺大字全憑一招

90後王立鵬兩年前在黑龍江將一片荒地變成雞場，並配置了電動化的設備，控制抽水、閘門開關，按手機就可辦得到。 但他仍然堅持用人手餵飼料，因為他會有獨特的方法，在餵雞時令牠們排成一個個大字。

廣東人整雞的方法特別多，在北方黑龍江，養雞的方法亦很特別。90後王立鵬就訓練到雞隻可以排成一個個簡體字，例如「壽」、「財」、「囍」等，以及各種各樣的圖案。原來他是將飼料灑在地上時，刻意灑成一個字型，雞隻就會到有飼料的地方站着乘乘地吃。

王立鵬兩年前來到黑龍江延壽縣創業養雞原本這裏是一塊荒地，無水無電無設備，一磚一瓦都是他自己建造的。他還懂得利用高科技，現時控制抽水、閘門開關，都只需要按手機就可辦得到。他現時可以養3000至5000隻雞，聲稱是國家認可養殖方法的綠色食品，預計只要守得兩三年，日後就可以長期有營利。

另外在天津，還有人用巴士養雞，還會生蛋？原來這是一個宣傳活動，鼓勵民眾外出多些乘搭公共交通工具，減少碳排放。活動負責人表示，在巴士上利用仿真雞下蛋的模擬實驗，告訴乘客每一次低碳出行都會為世界帶來改變，小到一隻雞，都會下更多的蛋。而作為感謝，會向每一位乘客免費送一隻雞蛋。當日共有167人領取雞蛋，而這項活動將會陸續在全國推行。

（梨視頻）