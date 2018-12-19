【天網恢恢】男子穿「逍遙法外」衞衣　警員盤查發現果然是逃犯

逍遙法外的疑犯有多大膽？近日，浙江義烏鐵路警方就在火車站廣場巡邏時，發現一名年輕男子身穿印有「逍遙法外」文字的衞衣，遂上前對其進行盤查，結果發現這名男子是一名正在被通緝的逃犯。

男子穿「逍遙法外」衞衣，警員上前核查發現果然是逃犯。（網上圖片）

義烏鐵路警方周一（17日）下午在義烏火車站廣場巡邏時，發現一名年輕男子身穿一件黑色衞衣，胸前印着「逍遙法外」四個大字，格外吸引眼球。警員遂上前要求他出示有效身份證件，經過比對核查，發現該男子是一名被警方網上通緝的在逃人員。

警方隨後將男子傳喚作進一步調查。經核實，該男子叫劉一（化名），因涉嫌詐騙被公安機關上網通緝。在警員的訊問下，劉一承認了自己的犯罪事實，不過他稱並不知道自己被列為警方的網上追逃人員，當天只是到火車站送朋友搭車，而穿着「逍遙法外」的衣服純屬「感覺有個性」，未料被警方抓捕。

另據此前報道，10月27日在廣西柳州亦發生一宗同類案件。有一名行竊電動車的年輕男子被警察抓獲，被抓時身上穿着同一件印有「逍遙法外」的衣服，男子稱自己以為穿這件衣服有「護身符」作用，不過還是沒能逃過法眼。

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