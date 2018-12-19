抖音PO城管巡街視頻配樂「鬼子進村」　山西女子遭拘留5天

近期，山西省陽泉市住房和城鄉建設管理局、公安局披露，該市有一名女子在知名社交軟體──抖音，上傳了城管巡街視頻，並惡意添加不恰當的背景音樂「鬼子進村」，侮辱執法人員。經內媒記者核實，該女子被行政拘留5天。

山西陽泉一女子在抖音上傳了一段城管騎摩托巡查的視頻，背景音樂配的是「鬼子進村」。

據內媒《澎湃新聞》報道，山西省陽泉市住房和城鄉建設管理局、公安局官方通報，12月12日下午2時（非工作時間），執法隊員在抖音視頻APP上發現，有人上傳了一段執法隊員駕駛摩托車進行正常巡查的視頻，但惡意添加了不恰當（鬼子進村）的背景音樂。

經警方查證以後，認為該視頻刻意詆毀抹黑執法人員形象，且在網上迅速傳播，造成了極大的社會負面影響。

本月13日上午8時許，陽泉市局治安支隊會同城區公安分局迅速展開調查，對發帖人進行身份核查，鎖定了視頻發佈者任姓女子，並於當日上午將其傳喚到案。

據警方調查，任女近日閑來無事，為追求精神樂趣，錄製執法隊員巡邏視頻並不恰當背景音樂後發佈上網，到案後任女如實供述了自己在網上發佈不當視頻的違法事實，並對其在社交網路上惡意侮辱執法人員的行為表示悔過。

目前，陽泉城區公安分局根據《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定，依法對違法行為人任女進行了行政治安拘留5日的處罰。

（澎湃新聞）