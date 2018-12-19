【孟晚舟被捕】江西婺源景區宣布：使用國產手機遊客門票半價

自華為「太子女」孟晚舟在加拿大被拘捕後，內地不少景區宣布對使用華為手機的遊客給出門票優惠，部分甚至免入場費。 江西婺源景區在12月19日（周三）更加宣布：使用國產手機的遊客都可享受景區通票半價優惠。

在江西婺源縣5A級江灣景區，有表演者為遊客和市民上演儺舞。（視覺中國）

江西婺源景區表示，自2018年12月19日起至2019年1月2日止，使用國產品牌手機的全球遊客購買景區通票即可享受半價優惠。該通票原價210元（人民幣，下同），半價後即為105元。通票包含12個景點，分別為江灣、李坑、江嶺、汪口、曉起、思溪延村、彩虹橋、臥龍谷、嚴田、靈巖洞、石城、文公山，當中有一個5A景區、7個4A景區，在5天有效期內可重覆進入。江西婺源景區又稱，活動期間每部國產品牌手機只可享受一次優惠。

江西婺源的臥龍谷。（視覺中國）

國家5A級旅遊景區河南神農山景區於12月15日起開啟了針對華為手機用戶的免費入場優惠。此後其他景區紛紛仿效，國家4A級旅遊景區河北崆山白雲洞也宣布同樣的政策。不過江西婺源景區這次則將優惠擴展至所有國產品牌手機。

對於景區推出針對華為手機用戶的門票優惠政策，有人認為這是對其他手機用戶的歧視。不過河北崆山白雲洞旅遊區管理處宣傳科長胡博就表示，對華為手機用戶免門票是單純對中國的愛，是支持中國的一個小方法，也是從力所能及的方面來表達愛國精神。

（澎湃新聞）