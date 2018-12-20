重慶女新婚一個月查出患重病　丈夫公開斥對方「騙婚」迫離婚

「不離不棄」只是影視作品的情節？在重慶，就有一位新婚一個月的女子，突然查出患有難以根絕的疾病「系統性紅斑狼瘡」，在病情穩定前不能生育。得知事件後，不但丈夫一家迫她離婚，她的新婚丈夫更公開指責他「騙婚」，每天選擇分床睡覺。

「系統性紅斑狼瘡」暫時沒有根治的辦法，只能藥物控制。想懷孕則必須要在病情穩定的情況下，徵得主治醫師的同意後才可以。（示意圖／網上圖片）

今年27歲、家住重慶的何潔（化名）去年10月與朋友到泰國清邁旅行，期間認識了同樣來自重慶的王先生（化名）。兩人十分投緣，並互換微信，回到重慶後不時聊天食飯，成為了一對情侶。後來，兩人於今年11月結婚，在親友見證下許下「無論富貴貧窮，無論健康疾病，無論人生的順境逆境，在對方最需要你的時候，能不離不棄，終身不離開，直到永遠」的結婚誓言。

可惜好景不常，何潔結婚不久後的公司體檢中，被醫生告知多項指標異常，確診患上「系統性紅斑狼瘡」。這個病暫時沒有根治的辦法，只能藥物控制。想懷孕則必須要在病情穩定的情況下，徵得主治醫師的同意後才可以。另有資料顯示，這疾病發病後10年存活率是約為83%，約三分一的患者會在發病5年內因骨骼肌肉疼痛、疲勞、焦慮、記憶力衰退及抑鬱等症狀喪失工作能力。

丈夫一家請對方父母談判 事主最終同意離婚

12月11日，丈夫一家發現何潔的診斷報告，當場怒氣沖沖的質疑她，認定何潔故意隱瞞病情。她的老爺奶奶要求兩人離婚，「離，這個婚必須離！」她的丈夫公開亦指責何潔是「騙婚」，認為她在婚前就知道病情，怕他和家人不同意結婚，故意隱瞞病情。丈夫又對她非常冷淡，見面不說話，每天選擇分床睡覺。「只要看到電視上、小區裡看到孩子，他們就會感嘆，『我們沒福氣』」，何潔說。

最終，丈夫一家請來何潔的父母談判，公開商量離婚的事。百般無奈下，何潔同意離婚，但卻坦言難以接受：「我們結婚才1個月，就搞成現在這樣。婚禮上說著不離不棄，現在卻要逼我離婚，我真的不能接受。」

事件引起不少網民議論，有人直言婚前檢查相當重要，亦有人認為剛結婚一個月，男方不能接受也是正常：