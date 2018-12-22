「心情不好，想惡心別人」　奇葩漢北京地鐵食小龍蝦食到一地殼

吃小龍蝦也可尋釁滋事？內地一名男子早前於北京地鐵車廂內，竟在眾目睽睽之下拿起小龍蝦大快朵頤，更把吃完的蝦殼吐在地上，惹人側目。 涉事男子梅某周四（20日）已遭北京警方扣查，他目前並因尋釁滋事行為而被行政拘留。

據警方通報，今年28歲的梅某本月12日在商場購買一盒鹵味小龍蝦後，即在地鐵車廂內剝食，並把垃圾隨地扔棄。列車職員其間曾多次上前勸阻，但他仍然置之不理，甚至到場清理的清潔人員指：「你就當鍛煉身體了。」

梅某一度轉搭地鐵其他路線，但就依然故我的繼續在車廂內進食。對於其他乘客的指責，他竟表示：「我吃東西不犯法，警察來了都管不了我。」最後，他在地鐵宋家莊站下車時更將膠手套、包裝盒以及空酸奶瓶等垃圾故意丟棄在車內。

梅某事後被警方扣查後指，因當時自己心情不好，故「想惡心別人，讓別人也不痛快」，便在地鐵車廂內亂扔垃圾，且不服從地鐵職員的指示，目前梅某已因尋釁滋事行為而遭警方行政拘留。

（北京青年報/北京日報）

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