中共中央黨校舉行讀書會　馬化騰董明珠主講強調自主創新

中共中央黨校（國家行政學院）內部高規格的「理論視野·讀書會」近日連辦兩期。這兩期（第9、第10期）讀書會的主講嘉賓是兩位知名企業家：格力電器股份有限公司董事長董明珠和騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。 根據官方披露的讀書會內容，董明珠和馬化騰兩人分享的主題都是「改革開放與初心使命」，而且兩人都在演講中強調自主創新的作用。

董明珠指，格力一直秉承民族品牌、自主創新、讓世界愛上中國造為己任的理念。（網絡圖片）

據中共中央黨校官方微信號發布的消息，12月10日，由中國馬克思主義研究基金會、《理論視野》雜誌社、中央黨校（國家行政學院）馬克思主義學院、中央黨校（國家行政學院）培訓部共同主辦的「理論視野·讀書會（第9期）」在中央黨校（國家行政學院）大有書局舉辦。讀書會的主講嘉賓是珠海格力電器股份有限公司董事長董明珠，約200人出席了讀書會。

董明珠在演講中，以10月22日習近平視察格力電器並發表重要講話為開場，闡明了格力集團一直秉承民族品牌、自主創新、讓世界愛上中國造為己任的理念。同時，董明珠還為大家講述了改革開放中她個人成長的傳奇故事，闡述了自己的人生觀、價值觀、幸福觀，共同分享了作為改革開放進程中一位奮鬥者的成功與幸福。

馬化騰表示改革開放給騰訊帶來的巨大變化和發展契機。（網絡圖片）

馬化騰則感慨改革開放給國家，給騰訊帶來的巨大變化和發展契機，為聽眾講述了他在改革開放中成長及奮鬥的歷程。

馬化騰指出，騰訊的成功來自國家對通信基礎通訊設施的支援和中國廣大的市場需求及靈活的市場機制，來自騰訊創業理念和高新技術的融合，來自與消費者的深度溝通及對消費者的尊重，同時也來自騰訊對產品本身的專注。在回答有關近期中興、華為等中國科技企業在海外發生的熱點事件的感觸時，馬化騰說道，再好的高樓如果把它建立在沙灘上，建的雖高，看似漂亮，一定要打牢根基，掌握核心科技。