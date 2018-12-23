疑被他人抄襲舞步　廣西18歲少女率百人攜「土炸彈」械鬥囚8年

僅僅因為懷疑他人「抄襲」自己舞步，廣西南寧一名18歲就少女「小辣椒」今年2月就糾集100多人上門和對方「約架」，使用刀具甚至「土炸彈」打架鬥毆。鬥毆造成對方一人輕傷，還一度造成當地交通堵塞。這名少女和其同夥隨後被捕。 12月21日，南寧市江南區法院對該案公開宣判，主犯「小辣椒」陸曉琪獲刑8年。據了解，受審的6名被告年齡在17~19歲之間，主犯陸曉琪年僅18歲。

法庭宣判現場。（網絡圖片）

2月23日，未成年人黃某權（另案處理）在網上發布一段自己錄製的四步舞視頻，被18歲的陸曉琪發現後，雙方因抄襲問題發生矛盾，在QQ中互相對罵，並約定於2月25日晚在南寧市永和大橋聚眾鬥毆。

自製土炸彈「紅牛罐」

陸曉琪將雙方互相謾駡、約架鬥毆的信息截圖，發到由其組建的QQ群討論群組，煽動其他成員參與聚眾鬥毆，共同討論鬥毆的具體事宜。

陸曉琪鼓動陳某（未成年人）使用煙花、炮竹、沙子、飲料罐等材料製作具有觸地即爆功能的「紅牛罐」。莫越接收到約架消息後，即前往南寧市八中附近的奶茶店集合，並提供沙子給陳某，由陳某將沙子填充到「紅牛罐」中。

2月25日，陸曉琪帶領百餘人鬥毆，圖為陸曉琪同夥追斬他人場面。（網絡圖片）

2月25日晚10時許，陸曉琪糾集的約五六十人往南寧市永和大橋約架地點行進，期間又有人加入，到達永和大橋時，陸曉琪方總人數約為100人。

上述人員在行至永和大橋南金磚茶城門口時，與黃某權、方某寬糾集的另一方約20人相遇，雙方人員遂互扔「紅牛罐」，並持刀具、鋼管互毆。

鬥毆過程中，陸曉琪在現場全程參與。莫越將「紅牛罐」扔向對方，並持刀具上去與對方人員打架。陳某還持一把長刀追打對方人員。

主犯「小辣椒」陸曉琪。（網絡圖片）

陸曉琪等人迅速被捕。（網絡圖片）

對方人員方某寬被砍傷，經鑒定，其損傷程度為輕傷二級。該聚眾鬥毆行為造成附近路段交通暫時性中斷。

案發後，南寧市江南公安分局迅速出警，抓獲該案主要犯罪嫌疑人黃某、陸曉琪以及其他涉案嫌疑人，繳獲涉案工具一批。

12月21日，此案在江南區人民法院宣判。法院一審判處陸曉琪有期徒刑8年、莫越有期徒刑6年、陳某有期徒刑4年、其他3名從犯分獲兩年半至3年不等的刑罰。

（南國早報）