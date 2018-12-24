【賴死唔走】北京女睇戲劇持後排門票坐上前排　致演出延遲10分鐘

「霸座」事件近月在內地不時曝光，大多是在火車上發生，或不對號入座，或「無座」乘客霸佔坐位，或擅自坐上較高等級的座席，每次都會引起不少網民聲討。 近日，北京一單「霸座」事件亦引起網民關注，但這次發生的地點卻是北京喜劇院。一名女觀眾持後排門票坐上前排，劇場工作人員勸解亦無效，要警方到場她才願意回到所屬座位，亦導致整場演出延遲十分鐘。

涉事女子（紅圈示）睇戲劇持後排門票坐上前排。（影片截圖）

本月22日，北京喜劇院上演以色列戲劇《冬季的葬禮》，其作為「2018北京喜劇藝術節」閉幕大戲在北京喜劇院連演三場，吸引眾多戲劇界專業人士和戲迷觀眾前來觀劇。當日下午2時左右的演出場次，就有國家話劇院一級演員馮憲珍、國家話劇院副院長查明哲等知名人士到場，

不過，該場次演出開場前，卻出現不時在火車上發生的「霸座事件」，一位身穿白衣服的女觀眾拿著後排的票卻非要坐在前排，和劇場工作人員發生爭執。有現場觀眾指，女子強調自己買了票，不願離開，又拿著手機拍攝工作人員，聲稱要把影片發在網上。

觀眾：劇院應該「息事寧人」

因為這場爭執，演出延遲了大約十分鐘，觀眾和演員們一直等待。期間有在場觀眾插口介入，稱不要強迫她，劇院應該「息事寧人」。最終劇場報警，直到警方來到現場，她才不情願地離開不屬於自己的座位，回到自己所持門票的後排位置。北京喜劇院事後回應事件時表示，警方已經介入事件，一切以通報作準。

事件傳到網上後引起不少人討論，多人聲討女子的行為，亦有人指出，劇場工作人員作為空間管理者有義務去制止，對於無理取鬧的行為更是應該採用更為高效的處理辦法，比如通過保安或報警，強行將違規者帶離現場也是快速處理辦法。

不過，據《澎湃新聞》引述業界人士表示，劇場管理條例不是法律，劇場工作人員和保安也沒有執法權，有些時候佔位觀眾經多次勸說仍不願離開，無論是劇場工作人員、保安，還是報警請來警察調解，都會影響到現場演出效果，讓劇場感到很棘手。

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