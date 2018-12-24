【逃犯剋星】再有犯人演唱會上落網　張學友今年內「助」警拘60人

據內地《廣州日報》12月23日報道，有「逃犯剋星」之稱的張學友再次「立功」，公安於其在廣東江門的演唱會逮捕1名逃犯。該內媒稱，張學友今年內已「協助」警方拘捕約60名逃犯。

張學友近年在內地開多場演場會，每每都會拘捕到逃犯，故有「學富五車」之說，即張學友開演唱會，捉到的逃犯可以坐滿五部車。（視覺中國）

12月22日晚，張學友演唱會在廣東江門市體育中心舉行，公安局民警在安檢通道檢票時，通過人像識別系統，成功識別並逮捕37歲逃犯范某。該男子因今年11月2日毆打他人後逃逸，為湖南婁底警方追緝。

報道指據粗略統計，自今年4月首次傳出有犯人在張學友演唱會上落網，迄今警方已「憑藉」歌神協助，拘捕約60名犯人。不過張學友仍有機會「打破」紀錄，事緣他將在12月28日至30日，於江蘇蘇州舉行演唱會。

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「謙稱」國家技術先進使然

早前張學友曾就「逃犯剋星」這稱號回應傳媒。據《新京報》10月3日報道，當時「學友．經典」世界巡迴演唱會已完成191場，張學友提到雖然工作繁重，但他懂得「分清楚自己」，工餘就放鬆追看電視劇，他表示已看過好幾次《延禧攻略》：「大家追的我都會追。」

至於「逃犯剋星」美譽，張學友笑著回應：「剛開始聽到後，我想的是『咦為甚麼呢』，後來查證一下知道是因為國家技術太先進了，所以逃犯被抓的幾率蠻高的，不管是便利店還是哪裡（都可能被捉），大家還是做該做的事情吧。」