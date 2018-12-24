【天網入校】貴州推「智能校服」　學生打瞌睡就響警報

「智能穿戴裝置」近幾年的高速發展，科技對社會的鑲嵌也越來越深，在內地貴州等地的中小學校，過去一年來就積極推動著所謂「智能校服」的師生管理計劃，可隨時通過這套校服監控全校師生。 據悉，這套校服以後還會繼續改進，連學生上課打瞌睡都可以監控到。 有消息指，該校服若進展順利，將拓展全國使用。

據悉，貴州的智能校服若進展順利，將拓展全國使用。（翻攝網絡）

根據內媒早前報道，這套「智能校服」系統是由貴州省當地的貴州冠宇科技所生產，其主要的設備包括晶片校服、校門人臉辨識系統、課堂紅外線感測設備、以及家長／師長的雲端後台即時監控App所組成。

舉例來說，在學生制服裡植入晶片，並配合校園物聯網，讓家長、導師得以全天候追蹤學生的動態定位、學習表現、甚至生理狀況。

而目前，智能校服主要普及在貴州、廣西一帶的校園，過去一年的採用成長數已達數千學童之譜。

不過，該校副所涉及的人身監控，以及科技所影響的師生與家庭關係，不僅吸引外國媒體關注，連官媒《環球時報》英文版也都「感到憂慮」。

一名貴州使用校的校長表示，「在大部分狀況下，學校不會『主動追蹤』學生的校外行蹤，只有學生失蹤、逃課時，我們才會使用制服功能協助定位。」雖然學校方面表示自己僅僅出於善意才推廣小腹，但實際上學生穿上這套校服即隱私全無。

此外，這套智能校服不僅只有前述功能，未來還有後續的升級，包括課堂專注度監控、導師語音與震動警告（「校服偵測到學生打瞌睡時，會自動響起警報」）。

此外同時，校服還將結合人臉辨識，只要學生在學校吃飯、購買學習生活用品等方面的消費，完全無需現金，一套智能校服就通通搞定。