【虎媽教育？】武漢小一生抗拒上學　媽媽「拾荒體會」妙計育兒

湖北省武漢市新河街小學一班學生小志（化名），以前抗拒上學，後來被媽媽帶著徒步9公里，沿途拾荒賣錢換水。經過那次5個多小時的「歷練」之後，小志竟然「乖」了。

武漢媽媽攜子拾荒9公里，教育孩子體會上學的幸福。（翻攝網路）

據內媒報道，武漢市新河街小學學生小志的媽媽──阮女士表示，「用這種方式讓孩子體驗掙錢不易和生活的艱辛。」

之所以會如此行動，「因為每天早上送兒子上學都特別艱難，在校門口拉著我的手或者衣服不願意放開。」阮女士指出，「每次都是老師和保安幫忙，把孩子扯進學校。最艱難的一次，和孩子在校門口僵持了近兩個小時，不哭也不說話，低著頭就是不願進學校。」

「跟他聊了好多次，完全不奏效。所以我就想出了通過徒步拾荒的方式來了解生活的不易。」阮女士說。

就這樣，阮女士帶著孩子從一直了9公里。期間，小志口乾舌燥，阮女士在他撿夠了20個瓶子之後，才給他買水。「我按一個瓶子賣一毛錢跟他結算。」阮女士說，孩子買水都只挑一元錢一瓶的，他是真真實實感覺到賺錢太難了。

有路人看見後覺得孩子太可憐，有的主動上前勸說這樣的「生活體驗」沒必要。

不過，阮女士認為，「吃苦也賦予人一些珍貴的品質，她不覺得這樣做是『虐待』孩子，反而經過這次『歷練』後，孩子改變很大。」

（澎湃新聞）