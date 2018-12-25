川六旬修錶匠原地擺攤30年苦等被拐兒　親兒廣州尋獲為何拒相認？

65歲的四川綿陽市修錶匠韓峰，其6歲兒子約30年前疑遭人在成綿路上攤檔拐走，這些年來韓峰堅持在原地擺攤，只盼兒子會懂得回來找他。 猶幸當地警方近日終確定其兒子原來現身在廣州，兩人的DNA經比對後亦證實為父子關係，正當韓峰以為最終可以見到親生兒子的一面時，對方竟暫不願相認。

韓峰約30年來堅決在原地一直修理手錶，只盼兒子會懂得回來找他。（封面新聞）

據悉，韓峰的6歲兒子小君在1987年6月於自家修錶攤前失蹤，疑似被拐。韓峰其後兩年走遍鄰近區縣，甚至遠赴遼寧、陜西，但始終未有兒子的消息。而韓峰這約30年來，一直在兒子失蹤的地方、四川綿陽市成綿路上堅持擺攤，未曾搬走，只盼自己可再見兒子一面。

過去即使曾遭警員指攤檔佔道，勸導他「在社區另謀一份差事，不要繼續佔道修錶，修錶也賺不到甚麽錢」，但韓峰也不答應，並表示自己是為了在成綿路上等待「丟失30餘年的兒子回來」。警方亦因此深受感動，便聯繫上當地的街道辦以及成綿路社區相關負責人，在現場設立一個便民服務點，供韓峰展開維修鐘錶的便民服務活動，變相讓其擺攤「合法化」。目前已經65歲的韓峰指：「不想也不會強迫兒子能回到自己身邊，只想着能再見他一面就好」。

警方其後初步確定了一名和小君資料相匹配的廣州男子，警方於是在本月初採集了韓峰的血液等前往廣州作比對，終確定該名男子就是韓峰的兒子小君，然而對方暫不願意相認。

據小君向警方指，他的日子目前過得很好，養父母亦對他很好，他也在照顧養父母這邊的情緒，又反問「如果相認，是不是對養父母不忠，不相認，是不是對親生父母不孝？」即使警方轉述韓峰只是想見一面的想法，「不需要贍養或者其他方面的問題，想大家都不留遺憾」，但小君仍然表示正在考慮，並指過了春節會作最終答覆。

對於小君的反應，韓峰亦甚感無奈，亦不知道自己應該怎麽去表達去面對。他僅表示馬上就要過年，能一起吃個年夜飯就好了，也不需要他承擔甚麽義務，有困難可以一起解決。

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