【中國數谷】一年蝕近千萬　中國第一個免費WiFi城市難以為繼

貴州近年來大力推動科技產業發展，不僅蘋果將其在中國第一個數據庫設在貴州，騰訊也在貴州建起大數據中心，據稱還能防備核彈襲擊，貴州高校還成立了中國第一個大數據統計學院。 不過，高速發展的另一面卻是部分項目因為資金技術等原因而遭遇困境。據內地媒體報導，作為內地第一個全城免費WiFi城市的貴陽市，其WiFi項目在運行3年多後，已難以為繼。

一年虧損千萬元，中國首個搞全城免費WiFi的項目難以為繼。（網絡圖片）

據《科技日報》消息，「中國數谷」運營機構相關負責人日前透露，今年以來，D-Guiyang（大數據－貴陽的簡稱）項目虧損已達近千萬元（人民幣，下同）。

事實上，走在貴州貴陽的主要幹道上，打開手機，可看見一個叫「D-Guiyang」的免費無線WiFi，只要通過微信或訊息認證，數秒鐘即可登錄，且一次認證便可實現全市漫遊。

D-Guiyang是貴陽佈局大數據產業、打造「數據塊」平台的第一顆棋子。

2015年，代號為701、覆蓋貴陽全城的D-Guiyang項目正式啟動。負責建設和營運的，是由貴陽市政府與世紀互聯、富士康、阿里巴巴等合資成立的貴州汎亞信通網絡科技有限公司。

透過這項科技，貴陽市要打造的，是國內第一個全城覆蓋、全天候的公共免費WiFi系統。按當初的規劃，整個項目預計投資20億元，在3年內完成建設。建成後，市民在貴陽市內任何公共區域，透過手機、平板電腦、筆記本等移動終端連接D-Guiyang，都可以隨時隨地免費上網。

貴州汎亞信通網絡科技有限公司營銷總監宋夏進表示，經過3年多的建設，D-Guiyang已經完成了主幹道、機場、高鐵站、公園、廣場等貴陽市重要公共區域的熱點覆蓋，包括下屬一市三縣人流密集區域，總共安裝了4500個AP發射點，基本上達到了當初的建設要求。不過，整個項目的建設經費實際上只花了1.2億元左右。

但是，由於投入不足，D-Guiyang各類問題也逐步顯現。

首先，由於WiFi的信號發射通過AP終端設備，而AP的輻射距離有限，當兩個AP之間進行軟切換時，往往會出現連上D-Guiyang而無法上網的情況。

與此同時，貴州汎亞信通網絡科技有限公司試圖為D-Guiyang項目尋找盈利模式：希望收集市民上網產生的數據，將數據分析處理後，有機會成為依個新的商業模式。但是，因為市場需求和數據價值等方面的問題，這條路最終沒有走通。

於是，該公司將目光轉向賣WiFi廣告，但市場也不買賬。2017年度，貴州汎亞信通網絡科技有限公司的廣告收入尚有近百萬元，今年則幾乎沒有進賬。這一切，讓D-Guiyang項目幾乎陷入難以為繼的尷尬境地。

2018年，因為D-Guiyang項目，貴州汎亞信通網絡科技有限公司虧損近1千萬元。為此，公司不得不四處承接其它項目，並將員工從100多人精簡到了32人。但即使如此也無法解決公司缺乏資金的難題。

有專家表示，等5G的相關終端產品上市後，WiFi將越來越被邊緣化，D-Guiyang可能最終要被替換掉。

（科技日報）