安徽一公司偽造檢驗報告銷售：一份200元　案值超百萬

公正、第三方檢測部門出示的檢驗報告，本是消費者權益的一道有力保障。然而，江蘇徐州一家公司，卻自製假印章偽造檢驗報告，並以80元至200元（人民幣，下同）的價格出售，現已非法獲利100餘萬元。 目前，該公司負責人因涉嫌「偽造事業單位印章罪」被依法逮捕。

警方在其屋內，查獲多份還未寄出的檢驗報告。（翻攝網路）

今年9月，徐州市某檢驗部門接到四川一家食品公司打來的電話。電話裡，該公司負責人張經理生氣地表示，「徐州某檢驗部門出具的檢測報告錯漏百出。」

原來，張經理所在公司於今年8月委託陝西省西安市某家檢測機構進行驗證，9月下旬收到了郵寄來的檢測報告。經張經理細查，該報告並非西安某檢測機構出具，印章是徐州檢測部門。

同時，在該份報告裡，相關參數驢唇不對馬嘴，報告內容錯漏百出。張經理一度以為是工作人員業務能力低下所致，於是撥通徐州某檢測部門的熱線電話「質問」情況。

徐州某檢驗部門查看了張經理傳真過來的質檢報告，發現此報告並非是該部門出具的正規檢測報告，懷疑是有人偽造了部門印章從事非法活動，於是報警。

經偵查，警方發現徐州新城區某寫字樓內，有一間公司，涉嫌大量偽造的檢測報告。經嚴密佈署，警方當場查獲，未來得及寄出的各類偽造檢測報告500餘份，公司負責人朱某也被警方當場控制。

根據朱某交代，其公司成立一年時間，累計偽造檢測報告4千餘份，他對每份報告收取80-200元（人民幣，下同）不等的檢測費用，已非法獲利100餘萬元。目前，嫌疑人朱某因涉嫌「偽造事業單位印章罪」被依法提請逮捕。

（澎湃新聞）