中學生因口角用40厘米長西瓜刀斬同學　不滿14歲未受罰照常上學

由於內地法律規定未滿14歲的疑犯可免負刑責，早前湖南一名12歲少年持刀弒母後竟獲釋放，輿論關注在未成年人犯罪問題上存在法律漏洞。 近日四川一個14歲中學生就被同校的學生用西瓜刀斬傷。由於傷人者未滿14歲，警方並未拘留他，事後他更正常返校上課，學校僅安排他寫檢討。

家住四川省廣安市岳池縣的戴先生描述，其14歲兒子小葉（化名）在11月初與同校學生唐某某在QQ上發生口角。在11月16日，唐某某與其朋友共4人把小葉騙至中學附近的茶館旁邊，兩人見面後遂發生衝突，唐某某使用一把長達40厘米的西瓜刀斬傷了小葉。唐某某等人見小葉血流不止，趕緊把小葉送到醫院急救。

小葉的傷口長約12厘米。（現代快報網）

醫生表示小葉的傷口長約12厘米，已造成其左側背部軟組織腫脹挫裂傷，背部括約肌部分肌肉斷裂。戴先生隨即報警，但因為唐某某未滿14歲，公安把他帶回去後當天晚上就放了。事情已經過去一段日子，在此期間警方並未對唐某某等人進行處罰，僅組織了雙方監護人進行調解。

小葉及唐某某就讀的岳池縣城關中學的校長表示，由於當事人均未成年，他們只能以教育為主，已安排涉事學生寫檢討。目前，相關學生均已正常返校上課。

戴先生表示，雖然現在小葉已能正常回學校上課，但醫生告訴他這道傷口會留下後遺症，有可能會影響他日後當兵及工作。如果公安最終因唐某某未成年而不予以處罰，他會考慮走法律途徑為兒子討一個公道。

（現代快報網）