【有片慎入】深圳狠毒父母虐打女童遭刑拘　為何爆料者也被處罰？

內地網上近日熱傳一段涉嫌虐童的短片，一名身穿校服的女童，在家中疑似被父母連環虐待毆打。 片段曝光後引起輿論熱議，及後深圳警方在通報中證實事發在寶安區西鄉街道，目前已對女童父母採取刑事強制措施，同時就非法取得監控畫面的人處以行政處罰。

女童一家租住在寶安區西鄉街道一個單位。（澎湃新聞）

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從片段所見，一個穿着藍色校服的女童，疑似因為學校功課問題，先後被女子和男子毆打。女童的遭遇有「藤條炆豬肉」、雙手左右開弓連番掌摑、扯頭髮、推倒在地、出腳踩踏等。最令人心痛是，在被虐打的整個過程中，女童完全沒有任何反抗或哭泣，全程默不作聲，顯然已非第一次遭受如此不堪的對待。

據警方通報，寶安公安分局獲悉有關影片後已立即展開核查，並於周日（23日）將涉事的34歲的父親劉某及33歲的母親陳某，連同該名8歲女童帶返轄區派出所調查。通報提到，片段所提供女童被虐打的時間分別是2018年9月26日晚上6時許、9月27日晚上8時許、10月19日日早上11時，以及10月20日中午12時許，女童父母到案後皆對虐打一事供認不諱。女童經法醫檢查後，未發現體表有明顯傷痕，目前區婦聯已向法院申請女童人身安全保護令，會安排專業社工和街道辦人員陪護和心理輔導。

警方其後再於周四（27日）通報案件進展，指經提取片段、詢問當事人、走訪群眾等縝密調查取證，並對女童進行全面體檢和心理測試後，查明女童父母因子女教育等生活瑣事多次施以打罵。女童父母目前已依法對刑事立案偵查，女童則恢復正常上學。

女童一家租住的地方。（澎湃新聞）

警方又指，發布短片的兩名男子在被帶回協助調查後，確認二人利用非法取得的帳號和密碼，多次登入女童父親為監管子女在家情況而安裝的網絡監控鏡頭偷窺，其後將取得的片段下載剪輯後發布，已被處以行政處罰。

對於有網民質疑發布短片的人等同解救女童於水深火熱之中，警方回應指確實肯定善舉，但法理上仍是涉嫌非法獲取他人監控帳戶資料並偷窺私隱，除了女童被毆打外亦包括有其他日常生活，「警方綜合考量後給予了一定的行政處罰」。

（綜合報道）