中興發布新年致辭：涉足5G　執行「恢復、發展、超越」三階段戰略

中興通訊董事長李自學於今（28）日發佈新年致辭。他指出，2019年中興要堅定不移地執行「恢復、發展、超越」的三階段戰略，同時要強化內控、嚴查違規，營造風清氣正的內部環境。

中興通訊董事長李自學於今日發布新年致辭，邁向5G。（資料圖片］）

近期，中國最火熱的新聞焦點，無非是中國電訊設備巨頭華為副董事長孟晚舟，因涉嫌違反美國對伊朗的制裁而被加拿大拘捕。面對打壓，華為特別在新年致辭表示，「不公平把我們逼向世界第一」。

同樣的，曾遭美國封殺，又解禁的中興通訊，其掌門人李自學，於今日也發佈了新年致辭，格外引發外界關注。

李自學表示，2018年，公司遇到了前所未有的困難和危機，三個月的業務停滯，對公司的當期經營、品牌產生了極大的影響。儘管困難還很多，但是經過全體員工數月的全力追趕，公司的主營業務得到了持續、逐步的恢復。

面對新的一年，李自學也透露了新方向，中興通訊會涉足5G。他談到，2019年，在市場方面，要堅持全球化戰略，做好存量經營，牢牢抓住5G首批建網的機會，持續鞏固和優化市場格局。

在產品研發方面，聚集資源，保持投資力度，確保5G產品領先。在人才、合規、內控建設方面，做好人才佈局、培養、保留和隊伍激活；建設領先的合規體系；強化內控、嚴查違規，營造風清氣正的內部環境。

今年6月7日，美國宣布與中興通訊達成協議，終止銷售禁令，讓幾乎窒息的中興通訊起死回生，但代價是中興繳納10億美元罰款和4億美元保證金，以及撤換管理層和董事會。