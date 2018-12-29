上海迎寒冬　廣場舞大媽無懼廢氣與行車安全　轉戰地下停車場

為了廣場舞，內地大媽究竟可以去到幾盡？上海近期迎來嚴寒天氣，不過寒冬未有澆熄當地一班大媽對廣場舞的熱誠，她們甚至因而「轉場」，轉往一個地下停車場繼續「舞吧舞吧」，事件就引來當地居民怨聲載道。

從現場片段可見，大約6至7位大媽在地下停車場內載歌載舞。（截圖）

從現場片段可見，大約6至7位大媽在地下停車場內載歌載舞，十分投入。據悉，這班大媽在這個地下停車場跳舞已有一段時間，最高峰時更有20至30人在此跳廣場舞。她們每次都要跳一至兩小時，有時候還帶着食物來，跳累了就在旁邊吃東西聊天。據其中一位大媽指，近期「因為天冷，原來天熱我們在樓上跳，這陣子天冷就到樓下跳。」不過，現場的停車場燈光非常昏暗，且空氣極不流通，汽車出入時的廢氣未必能有效排出停車場外。

此外，由於她們跳舞的位置非常靠近地下停車場的入口，不時會有汽車出入，有時大媽亦不得不停下讓車輛開過，而前來停車的居民對此亦有微言。有小區居民表示：「轉彎的時候，你稍微快點，碰到人怎麽辦」、「她們不讓你，她們站著看着你，萬一快點，碰到人算誰？」

（看看新聞）

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