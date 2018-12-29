河南男自願報名參軍卻拒服兵役　遭罰3.4萬兼限制出境2年

河南一名男子拿參軍當兒戲，自願報名參軍卻不願服完兵役，不僅遭到罰款29664元（人民幣，下同，折合3.4萬港元）和限制出境2年等處罰，戶籍欄位還留下了「拒服兵役」的永久記錄。

參軍被視為一項光榮的公民義務，但也有人當兵後執意落跑，遭到處罰。（新華社）

河南臨潁縣徵兵辦日前發布對2018年新兵曹某拒服兵役的通報，依法依規追究其法律責任。據悉，高中學歷的曹某在2018年徵兵過程中自願報名參軍，經縣徵兵辦公室體格檢查、政治考核合格後，於2018年9月批准入伍。然而入伍後，曹某卻以各種理由拒絕繼續服兵役，其家屬多次開導，大到營長小到排長班長亦共同努力為他做思想工作，但曹某本人仍拒絕服役。

根據解放軍紀律條令的有關規定，曹某所在戰區陸軍邊防某旅給予曹某除名處理；根據兵役法等法規報請當地政府批准，將曹某納入履行國防義務嚴重失信名單，並嚴肅處理。

據悉，曹某不僅需要承擔徵兵期間體格檢查、政治考核、役前訓練及退兵過程中產生的相關費用1050元，同時將被取消義務兵優待，並按照2018年臨潁縣義務兵優待金2倍標準處以罰款，共計29664元（約合3.4萬港元）。

此外，曹某不得參加全縣公務員、參照公務員法管理單位工作人員和事業單位工作人員招錄，個人戶籍「服役欄」將備註「拒服兵役」永久字樣。自2018年12月10日起，曹某2年內不得辦理出國（境）手續，兩年內不得辦理升（復）學手續參加成人教育考試，並將個人拒服兵役情況記入個人檔案。

（大河網）