重慶女遇巴士滿載「霸車門」15分鐘　被警察罰抄背默法律條款

巴士滿載後「截龍」的情況不時發生，如果剛剛好在自己前面截龍，除了自歎倒楣外也沒有辦法。 在重慶，近日卻有一名女士遇到上述情況後心生不忿，硬生生拉住巴士車門15分鐘，導致巴士無法開車。警方到達現場後，則以「非法攔截機動車正常行駛」為名警告該女子，並要求她背默罰抄相應的法律條款。

重慶女遇巴士滿載，拉住車門15分鐘。（影片截圖）

事件發生於渝北空港樞紐站698號巴士的排隊位置。該輛巴士只能載客31人，一名女子當時剛好被工作人員「截龍」，心生不忿下，她聲稱有人插隊導致巴士滿載，自己才無法上車，之後更出手拉住車門，令巴士無法開車。

現場工作人員無法處理，只能報警求助。警察到達現場時，這名女子已經拉住車門差不多15分鐘。警員先後三次警告該女子無果，便採取強制措施，將她帶到渝北區公安分局雙鳳派出所。

最終，該女子因「非法攔截機動車正常行駛」被警方處以警告，要求她簽下保證書，同時要背默罰抄相應的法律條款。

事件引起不少網民討論，大多指責她不守規矩，亦有人認為插隊的人也應該一起受罰：