【另類兼職】外賣員半年「碰瓷」逾20次　每次賺數百至逾千元　

「碰瓷」竟然能成為「兼職」？在上海，就有一名正職是外賣員的年輕男子多月前發生過交通意外後，發現「碰瓷」很容易賺錢，之後便在半年間自編自導二十多宗「碰瓷」，每次能賺數百甚至千多元（人民幣，下同）。

事發現場。（上觀新聞）

今年11月19日，上海金山區一派出所接報，一輛私家車和電動車在該區某路段相撞。私家車車主趙先生稱，自己開車倒後期間，涉事的電動車突然自己撞向私家車的右後角。電動車司機試圖索價1000元「私了」，但趙先生認為自己倒後速度很慢，正常來說根本不會撞到，懷疑對方故意「碰瓷」，於是報警。

警方詢問電動車的張姓車主時發現，張男曾於當日早上在另一路口發生過交通事故。經過進一步調查，張男在一個多月時間內僅在該派出所轄區就發生8宗交通事故，有時甚至不到兩個小時就發生了兩宗交通事故。

外賣箱異常乾淨惹警員懷疑

據調查，張男是某外賣公司的外賣員，但其發生交通事故時，外賣箱卻異常乾淨，這引起警員的進一步懷疑，認為外賣員工送餐時發生事故，餐飲容易潑灑，但是張男的箱子非常乾淨。如此頻繁發生交通事故，卻都在張男送完餐後發生，並不合常理。

張男最終坦白交代自己是「碰瓷」。他說，其在7月發生第一次交通事故，與車主「私了」得到賠償後，覺得這樣容易賺錢，便產生了「碰瓷」賺錢的想法。直到被民警拘捕為止，他已經「碰瓷」20多次，每次交通事故，多則收到千餘元賠償款，少則也有兩三百元。

（上觀新聞）