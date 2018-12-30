河南幼兒園老師打學生兼迫學生吃剩飯　家長報警揭發老師竟未成年

河南一家幼兒園有女老師打學生並且讓學生吃剩飯，家長報警後竟揭發涉事老師身份證上的出生年份是2006年（即今年只有12歲），而且校方在聘請該老師時就知悉。 涉事老師的母親則稱其出生於2003年（即今年15歲），校方現正準備讓該老師做骨齡鑑定以核實真實年齡。

閉路電視紀錄顯示，涉事老師舉手打向一個男學生。（影片截圖）

閉路電視紀錄顯示，涉事老師拉扯一個男學生。（影片截圖）

涉事幼兒園為河南省安陽市龍安區彰武中心幼兒園，一名學生家長於12月19日報警稱該幼兒園的老師小雯（化名）打了多名學生並讓其5歲兒子吃剩飯。內媒獲得的閉路電視紀錄顯示，小雯在12月多次以粗暴方式對待學生，例如打學生手臂、揪學生耳朵、拉扯及推開學生等。閉路電視紀錄又顯示小雯讓學生吃他人吃剩的飯菜，以作為懲罰手段。

當地警方接報後，竟發現小雯的身份證顯示其出生年份是2006年，不過小雯母親稱小雯於2003年出生，由於出生時沒及時上戶口，上戶口時就聲稱她是2006年出生。小雯母親表示，她和丈夫都是殘疾人士，家中十分困難，小雯初中輟學後為減輕家中負擔，便到幼兒園應聘當老師。

幼兒園聘請時檢查過身份證

涉事幼兒園園長則表示，今年9月開學之前，幼兒園急需要老師，小雯面試時自稱自己十八九歲，但小雯簽合同時帶來的身份證顯示她只有12歲，園方反覆詢問她，她說身份證寫錯了，她真的滿18歲。由於「當時要老師要的急，就疏忽了」。幼兒園園長表示園方誠懇向學生家長道歉，願意承擔所有責任。

幼兒園已開除了小雯，又會安排小雯做骨齡鑑定。警方稱由於小雯未成年，按照相關規定，她可以免予行政或刑事處罰。有律師則表示，涉事幼兒園招聘未滿16歲的未成年人當老師，這是僱傭童工，園方存在明顯過錯，應當承擔小雯打人的主要責任。

小雯事後接受採訪時表示，她一時心急才動手打學生；至於讓學生吃剩飯，「主要是擔心他沒吃飽」。

（《上游新聞》）