【玩出禍】貴州男避「婚鬧」闖公路被撞　住院半個月兼被索維修費

去年11月25日在貴州遵義，24歲新郎艾光濤為躲避朋友「婚鬧」，闖入高速公路而被撞傷，顱骨骨折兼顱內出血，住院治療半個月。禍不單行的是，他被判需為事故負全責，賠償涉事車主約3萬元（人民幣．下同）的車輛維修費用。 據《澎湃新聞》1月1日報道，艾光濤於周日（12月30日）收到索償要求後，決定就此起訴當日參與婚鬧的朋友。

艾光濤被綁在電線桿，且遭淋墨汁。（北京時間）

擲雞蛋、倒啤酒、淋墨汁

據艾光濤的三姨陳小敏憶述，聯姻兩家所在距離不遠，如取道高速公路底下的隧道，步行需時不過20多分鐘。不過艾光濤在路上受盡各種形式「歡送」，致使舉步維艱：同行的朋友和同學向他擲雞蛋、倒啤酒和淋墨汁，還有人用膠帶將他綁在電線桿上，並用竹條抽打。

陳小敏指，後來艾光濤「被圍在高速公路邊一處死角裡」，無路可走，他為擺脫「婚鬧」，嘗試直接穿過高速公路回家，結果不幸遭一輛寶馬房車撞倒，須送院救治。其家屬和新娘隨即趕往醫院，發現艾光濤全身被塗得漆黑，身上有多處明顯外傷，左背、腰、臀等部位血肉模糊。

事主顱骨骨折、顱內出血

醫生當時還指艾光濤的顱骨骨折，顱內出血，是否需要手術治療還有待觀察。其家人則透露，事發後參與婚鬧的朋友赴醫院探望，未有推卸責任，而親友們也湊了6000多元以墊付治療費用。

陳小敏指艾光濤家貧如洗，靠打散工為生，其母離家多年，其父生性木訥，他要由祖母照顧養大：「結婚的新房都簡陋不堪，小倆口連婚紗都沒有拍。」