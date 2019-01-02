昆明理工大學團委微博紀念「中華民國」　遭網民攻擊後撤文道歉

2018年1月1日，昆明理工大學團委在微博貼出「中華民國」國旗圖片，並說明1912年元旦是「中華民國成立，孫中山就任臨時大總統」，然而此舉卻遭到部份內地網民攻擊。 對此，昆明理工大學校團委昨（1）午就撤下圖文，並發表聲明致歉。

昆明理工大學團委發佈的微博內容（昆明理工大學團委）

據悉，昆明理工大學共青團委員會昨日上午9時左右，在微博貼出一幅青天白日滿地紅的「中華民國」國旗圖片，並以「那年今日」為題寫下「1912年1月1日，中華民國成立，孫中山就任臨時大總統」的簡短字句。

畢竟，作為中共的青年組織，有大學團委透過公共平臺紀念「中華民國」的例子並不多見，因此這條微博被發佈後，引來了大量網民的關注。

其中部分網民的批評和諷刺，有網民更是留言稱，「你們不是共青團，是國民黨的三青團吧？避重就輕，典型的兩面人，紅皮白心花生人」。也有人寫着：「一個高校的團委官號竟然出現如此的錯誤，真的是可怕」、「應該審查一下，看看內部是否被國民黨特務滲透了」。

另有人挖出5年前，該微博帳號發表的「歷史上今天」讚頌蔣介石稱為「近代中國的政治家和戰術家」，認為早就有政治不正確的言論。

爲此，昆明理工大學團委立刻刪除原先發文，並發表致歉聲明稱此事是「運營人員對歷史知識掌握的不足」、「配圖錯誤」，已對此進行了「嚴肅地自我批評與整改」。

不過，也有網友認為批評聲浪不洽當，質疑「為什麼不能說歷史的事實？」、「昆明理工大學團委官微做錯了什麼？！到底是誰『亂帶的節奏』？！現在的網民們都怎麼了？」、「有那閒工夫多回家滾床單生幾胎回應國家政策去，少在網上各種上綱上線扛著紅旗反紅旗！」