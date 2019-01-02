粉碎「私生子」傳言　范冰冰與范丞丞證姐弟關係打贏誹謗官司

針對微博用戶散布「私生子」傳言，范冰冰弟弟范丞丞以「名譽侵權」為由，向法院提出訴訟。 據內媒報道，該案已於2018年9月25日作出一審判決：被告在涉案微博中多次使用「私生子」之類詞彙，對范丞丞的名譽權構成侵權，應賠禮道歉並賠償精神損失。

范冰冰與范丞丞證姐弟關係，打贏誹謗官司（視覺中國）

2018年12月31日，北京法院審判信息網公佈了此案一審判決書。

原告訴稱，2018年3月，范丞丞獲知北京微夢創科網絡技術有限公司（簡稱微夢公司）運營的新浪微博上的用戶「文藝－高冷先生」（王鈿飛是實際註冊人）分別於2018年1月至3月間發布多條微博，包括「范丞丞發微博，到底是范冰冰的弟弟還是洪某寶的私生」、「范冰冰如何起家，被爆與洪某寶之子就是范丞丞」等多內容，文中包含多處不實信息。

原告認為，上述內容係對范丞丞的人格侮辱和公然誹謗，給其造成了極為惡劣的負面影響，故訴至北京市海淀區法院。

判決書顯示，原告在庭上提交了一份公證書，該公證書中對戶主為范濤的戶口本的原件複印一致進行了公證，其中戶口本中載明范冰冰與戶主關係為長女，范丞丞與戶主關係為子。

判決書指出，本案中，范丞丞提交的證據已能證明其與范冰冰系姐弟關係。王鈿飛在涉案微博中多次使用「私生子」之類詞彙，但其並未提交任何證據，已構成對范丞丞的名譽權侵權。

因此，北京法院為此判決，被告方需在涉事微博賬號上連續48小時發布聲明公開致歉，並賠償人民幣6萬元。

（澎湃新聞）