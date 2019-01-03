廣西狠父殘殺2名親生女兒　一審判處死刑

據廣西柳州中級人民法院公布消息指出，柳州中院依法對柳江區里高鎮「父殺女」案被告人韋樂進行宣判，一審宣判韋樂犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。

廣西狠父韋樂殺害2名親生女兒，一審判處死刑。（網上圖片）

據了解，2010年被告人韋樂與女友認識後同居，並相繼生育兩個女兒韋詩某、韋慧某。2017年11月，一家人回到柳江區里高鎮生活。

但韋樂認為女友好賭疏於照顧孩子，為報復女友，韋樂遂大肆通過網絡和信用卡借款用於賭博，並逐漸產生殺害兩女兒的想法。在逾期無力償還借款且被不斷追債後，韋樂擔心其被判刑、小孩無人照料，便下定決心殺害兩女兒。

2018年6月3日14時許，韋樂以遊玩為由將兩女兒韋詩某、韋慧某騙至柳江區里高鎮里高東街的後山獨山寨小寨的廢棄石屋處。利用兩女兒躺在其腿上休息之機，韋樂用雙手分別扼住韋詩某、韋慧某頸部，致二人當場死亡，爾後將屍體移至石屋西北側崖邊藏匿。

次（4）日凌晨5時許，又再次將屍體轉移至崖下更隱蔽的石縫中。之後，韋樂編造謊言欺騙四處搜尋被害人的親屬和村民等。同年6月7日，韋樂被公安機關拘傳到案，次（8）日如實供述了殺害兩親生女兒的事實，並帶領公安機關找到被其藏匿的屍體。

法院審理認為，被告人韋樂不能正確處理家庭矛盾並將責任歸咎於女友，為報復洩憤，殘忍殺害兩個年幼、無辜的親生女兒，其行為構成故意殺人罪。且被告人韋樂嚴重違背天理人倫，犯罪動機卑劣，犯罪後果特別嚴重，社會危害性極大，主觀惡性極深，屬罪行極其嚴重，依法應予以嚴懲。

即便被告人韋樂歸案後雖能如實供述自己的犯罪事實，但據此不足以對其從輕處罰，遂依法作出上述判決。目前，一審宣判後，韋樂認罪服法，表示不上訴。

（北京青年報）