【疫苗造假】長春長生全面停產停工　員工每天僅上班一小時聽培訓

內地最大疫苗生產商之一的吉林長春長生公司去年被揭發疫苗造假，引發國人震怒，「疫苗之殤」更成為年度關鍵詞之一。 事隔半年後，有內地傳媒實地探訪，發現長春長生已經全面停產停工，員工每天只上班一小時就下班。

員工接受約一小時的培訓後魚貫離開。（影片截圖）

據《中國經營報》報道，記者在上月底來到長春長生公司所在地探訪，並在早上10時10分左右就見到有近百人魚貫離開。報道指，該些人全部都是長春長生的員工，每天準時9時正上班，並在接受為期約一小時，由吉林藥監局舉辦的培訓後就會下班。

報道又提到，公司大樓外有警車停泊，待員工全部離開後就會有兩名警察下車並進入大樓。有保安承認，長春長生已經全面停產停工，內部長期有公安、藥監等部門的駐守。

長春長生的負責人高俊芬。（資料圖片）

長春長生公司於去年7月初被揭發瘋狗症疫苗生產記錄造假，以及其生產的「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」（百白破疫苗）不合格。負責人高俊芳等人事後被以涉嫌生產、銷售劣藥罪批准逮捕，長春長生則被處以多項行政處罰，其中罰沒款總金額高達91億元（人民幣．下同），至於母公司長生生物（ST長生）則被深交所啟動重大違法退市機制。

（中國經營報）