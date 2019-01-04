【玩出禍】黑龍江男駕越野車冰面玩飄移　錄影曬朋友圈後墮江失蹤

冬日來臨，內地不少地方的江面都結上厚厚一層冰，令到不少大膽民眾玩起冰面開車飄移的危險遊戲。截至目前，今年已發生3宗在冰面駕車飄移導致的事故，共造成5人死亡、1人失蹤。 其中發生在黑龍江哈爾濱的事件，駕駛越野車的男子在冰面玩飄移，還不忘錄影發布在朋友圈炫耀，但隨即就墮入江中，至今未尋獲。

哈爾濱男子駕駛越野車在冰面玩飄移，車輛墮江後失蹤至今。（影片截圖）

墮江男子和友人周三（2日）相約開車到水面結凍的松花江玩飄移，他才剛上傳影片到朋友圈，不久後便墮入江水之中消失不見。

墮江男子所拍攝片段顯示，當時他開車在江面上時，窗外一片雪白，友人駕駛的黑車則從右前方經過。只是當男子父親在朋友圈留言要他注意安全時，湖面突然支撐不住車輛的重量，車直接墮入松花江中。

友人表示，男子墮江後曾一度拚命從從車窗爬出，並試圖游上岸邊，友人也立刻拋出車上的電線嘗試救援，然而2人相距20多米遠，友人施救未果。當友人帶領救援隊回到現場時，男子已經消失了。目前消防人員仍在現場進行打撈搜救作業。

另外兩宗同類事件分別發生在山西和天津：山西寧武一男子周二（1日）駕駛私家車在冰面玩飄移墮湖，導致車上3人死亡；天津一越野車周三（2日）駛上潮白河冰面飄移時連車帶人墮入水中，車上兩人溺亡。

冰上飄移墮江的事件頻傳，網民亦紛紛發表看法。有人指出這樣的行為「純粹是沒事找事」「千萬別連累別人」，亦有人勸誡，「珍惜生命，遠離意外，明知道有危險還拼命地追求刺激，結果就真危險了！」

網民熱議：

新年第一個教訓。 有的人就是抱着僥倖心理覺得自己不會有意外，結果呢？ 今年天是真冷啊！冰面怎麼這麼不結實？ 拿生命當兒戲，大好的年華就這樣飛灰湮滅！

（綜合報道）